vor 24 Min.

Landwirtschaft einmal ganz anders: Sechs Mädel modeln für Kalender

Diese sechs jungen Frauen sind die Models für den Jungbauernkalender 2020. Das Fotoshooting fand jetzt in Weßling statt.

2020 erscheint der Bayerische Jungbauernkalender zum 15. Mal. Das Fotoshooting war jetzt in Weßling. Was an dem neuen Kalender besonders sein wird.

Der Jungbauernkalender „Bayern Girls Edition“ feiert Jubiläum. Der Bayerische Jungbauernkalender 2020 erscheint mittlerweile in der 15. Auflage. Am Mittwoch fand das Shooting laut Pressemitteilung auf dem Hof Wunderl in Weßling im Landkreis Starnberg statt. Sechs junge Frauen aus verschiedenen Regierungsbezirken sind die Models – jede hat eine landwirtschaftlichen Hintergrund.

Der Kalender zeige das Leben in der Landwirtschaft in sinnlichen Posen, heißt es in der Mitteilung. Natürlichkeit. Charisma und Individualität der Models verliehen dem Jungbauernkalender seinen Charme. Die sechs Kalendergirls wurden aus über 170 Bewerberinnen ausgewählt und zeichnen sich durch unterschiedliche landwirtschaftliche Hintergründe aus.

Die besten Szenarien der vergangenen 15 Jahre

Die Jubiläumsausgabe hält einige Überraschungen bereit: In den letzten Wochen konnten die Jungbauernkalender-Fans im Internet für die besten Kalenderfotos der vergangenen 15 Jahre voten. Das Fotografenduo „Die Abbilderei“ sowie die Kalendergirls 2020 interpretierten die Gewinnerfotos für die kommende Ausgabe neu.

„Da die Jubiläumsausgabe die Grundmotive schon vorgab, standen das Produktionsteam und die Models dieses Jahr vor einer besonderen Herausforderung. Diese wurde grandios gemeistert. Trotz Rahmenvorgaben waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, sagt Benedikt Jall, Mitglied im Landesvorstand der Bayerischen Jungbauernschaft.

Die Fotografen wollen Geschichten erzählen

Für die Umsetzung der Jubiläumsedition des Jungbauernkalenders ist das Fotografenduo „Die Abbilderei“ verantwortlich. Die beiden Steirer Dieter Sajovic und Jana Scherr verstehen sich selbst als leidenschaftliche Geschichtenerzähler und wollen ihre Bilder zum Sprechen bringen: „Dieses Shooting war schon eine richtige Besonderheit. Unser Ziel war es, die Momente der alten Bilder weiterzuspinnen und ihnen ein weiteres Quentchen Geschichte zu geben.“

