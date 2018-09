17.09.2018

Lange Kunstnacht: Die Tiefgarage war ein Publikumsmagnet

Die Lange Kunstnacht in der Altstadt von Landsberg. Eine Lichtinstallation gab es in der Schlossberggarage.

Die gesamte Stadt wird zu einer Kunstinstallation. Fröhliche Menschen feiern bis tief in die Nacht in Landsberg und es gibt Kunst an besonderen Orten.

Von Romi Löbhard

Gedränge im Rathaus, mehrere hundert Leute in der Tiefgarage, Volksfeststimmung auf dem Hauptplatz, Rummel in der Alten Bergstraße: Waren schon jemals so viele Menschen während der Landsberger Langen Kunstnacht unterwegs? Zum 18. Mal hatte die Stadt Geschäfte, Behörden, Praxen, Kanzleien, soziale Einrichtungen eingeladen, ihre Räume für Kunst aller Art zur Verfügung zu stellen.

Rund 70 Ausstellungsorte waren es schließlich, in denen einen Abend lang nicht nur Kunst aller Art präsentiert wurde. Es war vor allem auch ein „meet and greet“. Künstler und Besucher waren, so schien es, an dem Abend besonders offen und gesprächsbereit. Bei idealem Spätsommerwetter ließ es sich auch auf den Straßen und Plätzen der Stadt gut plaudern. Zudem lockte das reichhaltige Angebot der Gastronomiebetriebe. Eine erste diesbezügliche Station war schon in der Alten Bergstraße. Dort hatte einen Tag vor der Kunstnacht das „Zirnheld“ nach jahrelangen Renovierungsarbeiten als „Café und Bar“ wieder geöffnet. Chefin Andrea Nisch und ihr Team servierten Getränke und Häppchen. Nisch, die eigentlich Kunst studiert hat, aber schon lang im Gastronomiebereich tätig ist, präsentierte informelle Malerei - zwischen Steinskulpturen von Uli Hochmann und Fotografien von Peter Reuting.

Lob und auch Kritik am Veranstaltungsort

Gegenüber im „Eigenhändig“ konnte betrachtet werden, „was bleibt“, wenn der Mensch sich von der Welt verabschiedet hat. Grelle Scheinwerfer, eine große Leinwand, Malutensilien am Spitalplatz: Dort konnte Klaus Strahlendorff beim „Action Painting“ zugeschaut werden. Der Künstler hatte eine aus 20 Einzelteilen zusammengefügte, große Leinwand ausgebreitet und füllte die Flächen mit Farbe. Die Einzelteile sollten später verkauft werden und ein Teil des Erlöses dem Förderverein Rathausflügel zugutekommen.

Die Schlossberggarage – seit Monaten ist sie wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Parkdeck A ist fertig und bevor wieder Autos ein- und ausfahren, konnten Kunstnachtgäste die Garage ohne Autos, dafür mit Lichtinstallationen in waberndem Kunstnebel und hervorragender Musik begutachten. Das kam gut an, es war ein ständiges Kommen und Gehen, am hinteren Ende des Decks lauschten jeweils mehrere hundert Besucher den Konzerten. Allgemein wurde die „tolle Atmosphäre“ gelobt und die Akustik, die den Klang der Instrumente bis weit nach vorn zum Eingangsbereich trug.

Einige Besucher greifen selber zum Stift

„Es wäre überlegenswert, hier mal ein richtiges, großes Konzert zu machen“, meinte eine Zuhörerin und nannte als Beispiel die Rational-Konzerte. Es gab aber auch Kritik. Sie möchte nicht wissen, wie viele Giftstoffe hier in der Luft seien, schimpfte eine Besucherin und rauschte nach draußen.

Im Rathaus drängten sich die Menschen vor allem im historischen Bereich. Ausgestellte Kunst anschauen? Das war auch, wenn wer gewollt hätte, kaum möglich. Vergleichsweise beschaulich ging es im Foyer zu. Das nicht einfache Thema „Verfassung erfassen“ war kein luftiger Leckerbissen, sondern machte eher nachdenklich und ließ auch einige Besucher zum Stift greifen, um ihre Gedanken zu Verfassung und deren Schutz niederzuschreiben. Keine leichte Kost auch bei Vivell - die Fotos aus Backstube und Schlachthaus waren nicht Jedermanns Sache. Allgemein gelobt wurde, dass das Handwerk mal in den Fokus gerückt wird.

70 Locations besuchen - das schafft keiner

Viel Betrieb im Zedermarkt: Joachim und Anselm Hoppe, Vater und Sohn, nutzten den Raum für ihre großen Skulpturen. „Soel“ und „Zuckerdose“ lockten mit Malerei und Fotografie. Bei Nennmann in der Hinteren Salzgasse hatte Annunciata Foresti zwischen Wohnaccessoires ausgestellt und für ein Überraschungskonzert gesorgt: Monika Drasch und Karin Schart sangen und musizierten auf Einladung der Dießener Künstlerin.

Das Café Käthe ist seit zwei Wochen geschlossen, zur Kunstnacht wurde aber noch einmal geöffnet und der Geltendorfer Florian Pawlak konnte unterschiedliche Kunst zeigen.

„Wir stellen mal nicht aus. Wir machen unser Atelier auf, sind da und haben Zeit für Gespräche.“ Dazu servierten Katinka Schneweis und Johann Neuhauser Faulenzerbier und Künstlerbrause. Wer also dem Trubel entfliehen wollte, der war im Atelier Neuschne gut aufgehoben.

Dies war natürlich nur ein kleiner Abriss der 18. Langen Kunstnacht. 70 Orte können innerhalb ein paar Stunden nicht aufgesucht werden - leider.

