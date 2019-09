vor 48 Min.

Lange Kunstnacht Landsberg: Termin und Programm für 2019

Auch 2019 findet wieder die Lange Kunstnacht in der Altstadt von Landsberg statt. Letztes Jahr gab es eine Lichtinstallation in der Schlossberggarage.

Diesen Samstag, 14.9.19, findet die 19. Lange Kunstnacht in Landsberg statt. Hier finden Sie die Infos zu Termin und Programm in der Übersicht.

Lange Kunstnacht Landsberg: In der historischen Altstadt erwartet Besucher diesen Samstag zum 19. Mal ein buntes Programm. Malerei und Fotografie, Bildhauerei, Kunsthandwerk, aber auch Performance, Musik und Aktionen finden an verschiedenen Plätzen in der ganzen Stadt verteilt statt.

Hier lesen Sie, wann und wo die Kunst am Samstag zu sehen ist. Wenn Sie auf Entdeckungsreise durch Ateliers, Geschäfte, Galerien und Museen gehen und sich von den vielen verschiedenen Ausstellungsorten begeistern lassen wollen, finden Sie hier die Infos zu Termin und Programm.

Termin: Wann ist die Lange Kunstnacht in Landsberg?

In diesem Jahr findet die Lange Kunstnacht am Samstag, den 14.9.19, statt. Zwischen 18 und 23 Uhr haben die Ausstellungsorte geöffnet, über den Dächern erklingt Musik und in den Straßen lassen die Stelzer das Publikum staunen.

Lange Kunstnacht Landsberg: Programm im Überblick

Die gesamte Veranstaltung läuft in diesem Jahr unter dem Motto "weltbewusst". An zahlreichen Orten in der Altstadt sind Ausstellungen, Performance und Musik zu sehen. Doch auch auf den Straßen der Altstadt ist einiges geboten:

18.00 - 23.00 Uhr: Die Stelzer – Theater auf Stelzen

18.00 - 23.00 Uhr: "Den Stein ins Rollen bringen" - Walking & Yodling Act von Singing Planet

18:00 - 23:00 Uhr: Jede volle Stunde bis 23 Uhr: “Rairda“ mystic voice - Harfe und Gesang im Kunsthaus am Sandauer Tor

Poetisch-musikalische 3-Stationen-Tour: Treffpunkte 19.15 Uhr Färberhof (neben Sandauer Tor), 20.15 Uhr Lunapark, 21.15 Uhr Färbertor (Bei Regen: 20.15 Uhr Begegnungsstätte AWO, Lechstr. 5, 21.15 Uhr Foyer der Stadtbibliothek)

Außerdem verleiht das Landsberger Tagblatt den Ellinor Holland Kunstpreis in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal. 2019 steht alles unter dem Motto "Überraschung". Das gilt auch für den Preisträger, der in diesem Jahr von der Redaktion für seine Verdienste im kulturellen Bereich geehrt wird. Die Ausstellung im Stadttheater wird um 19 Uhr eröffnet.

Eine ausführliche Auflistung der Veranstaltungsorte und Zeiten finden Sie auf dem Flyer zur Langen Kunstnacht. Sie können ihn hier herunterladen. (AZ)

