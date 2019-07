Langsam vorbei

vor 58 Min.

Nach Beschwerden: Die Stadt will die Geschwindigkeit am Infanterieplatz drosseln

Malerische Marktbuden am Roßmarkt und Infanterieplatz und plötzlich fährt ein Auto zwischen den Besuchern mit Kindern hindurch? Das kann einem derzeit beim Ruethenfest in Landsberg passieren. Die Aussteller finden das weniger schön, wie Zauberrad-Marc am Wochenende dem Landsberger Tagblatt sagte. Jetzt will die Stadt reagieren.

Theresa Wagner vom Ruethenfestverein, die für die Organisation des Marktes zuständig ist, hätte sich auch gewünscht, dass der gesamte Marktbereich für den Verkehr gesperrt wäre beziehungsweise nur für Anlieger offen. „Dass hier Autos fahren, macht es etwas ungemütlich.“ Sie hat das Gefühl, dass am Wochenende auch einige Autofahrer von auswärts, die einen Parkplatz suchten, über den Infanterieplatz fuhren.

Kritik daran, dass der Markt nicht ausreichend ausgeschildert sei, kann sie nicht nachvollziehen: Von der Sandauer Brücke aus, von der Waitzinger Wiese oder vom Hauptplatz aus werde beispielsweise auf den Ruethenfestmarkt verwiesen.

Wagner kann sich aber vorstellen, dass auch vielen Landsbergern nicht bewusst sei, dass der Ruethenfestmarkt heuer über zehn Tage laufe und nicht nur am letzten Ruethenfestwochenende. „Der Markt beginnt an den Wochentagen um 15 Uhr und am Samstag, 20. Juli und Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr.“

Die Stadt will auf die Situation am Wochenende reagieren und an der Einfahrt von der Lechstraße auf dem Infanterieplatz und an der Adolph-Kolping-Straße das Tempo auf zehn Stundenkilometer reduzieren. Das erklärte die Pressesprecherin der Stadt, Simone Seldmair, auf Nachfrage. Vollständig gesperrt werden könne der Bereich wegen der Anwohner nicht. (smi)

