Lara Kremin und das Bohrloch in Kenia

Plus Lara Kremin aus Hofstetten begleitet ein Projekt der Kauferinger Hilfsorganisation Landsaid. Mit dem LT hat sie über ihre Arbeit in Afrika und einen bewegenden Moment gesprochen.

Die Flüsse im Kisumu County im Westen von Kenia sind durch die Industrie verunreinigt, und das Wasser ist unbrauchbar. Um die Felder zu bewässern und damit Gemüse und Getreide anbauen zu können, muss das Regenwasser gespeichert werden. Doch das Wasser reicht nicht aus. Deswegen hat die Kauferinger Hilfsorganisation Landsaid ein Bohrloch-Reservoir errichtet, welches das Wasser vor Ort zur Verfügung stellt und über Rohrsysteme auch weiterleitet. Lara Kremin aus Hofstetten hat die Aktion in Kenia begleitet. Dem LT erzählt sie, warum es für sie ein sehr bewegender Moment war, als das Wasser plötzlich floss.

„Erst in 160 Meter Tiefe sind wir auf Wasser gestoßen“, sagt Lara Kremin. Über solarbetriebene Pumpen werde es auf einen zwölf Meter hohen Turm gepumpt und von dort über die Pipelines an verschiedene Wasserstellen verteilt. Zusammen mit dem Regenspeicher sei damit genug Wasser da, um die Felder zu bewirtschaften und frisches Trinkwasser abfüllen zu können. Insgesamt werde 1200 Haushalten durch das Reservoir am Bohrloch ein Zugang zu Wasser ermöglicht – das sind laut Landsaid mehr als 5000 direkt Begünstigte.

Mit Schubkarren und Eimern zur Wasserquelle

„Die Menschen hier sind unglaublich dankbar“, sagt die 25-jährige Lara Kremin. Wasser stehe für sie an allererster Stelle – denn ohne diese Ressource funktioniere in Kenia gar nichts. Welche Bedeutung Wasser für die Bevölkerung hat, habe auch ein erster 24-Stunden-Durchlauftest gezeigt: „Alte, gebrechliche Menschen mit Krücken, die eigentlich sonst in ihren Häusern bleiben, kamen heraus, um zu sehen, wie das Wasser fließt. Kleine Kinder liefen mit Schubkarren und Eimern aufgeregt zur neuen Wasserquelle. Das war ein sehr schöner Moment, und es wurde deutlich, dass Wasser für die Menschen hier etwas ganz Besonderes ist – das allerhöchste Gut.“

Lara Kremin ist seit August vergangenen Jahres bei Landsaid. Parallel zu ihrer Tätigkeit in der Projektabteilung studiert sie „Internationale Not- und Katastrophenhilfe“. Ein Studiengang, der gezielt auf Tätigkeiten in der Humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit vorbereitet. Der interdisziplinäre Studiengang vermittelt Kenntnisse in Bereichen, die mit dem künftigen Einsatzfeld in Berührung kommen könnten. „So bekomme ich Einblicke in Internationales Recht, Katastrophensoziologie, Humanitäre Logistik, Internationale Medizin und Konfliktanalyse, um nur wenige Beispiele zu nennen.“

Ihr Studiengang ist sehr praktisch aufgebaut

Eine Besonderheit des Studiengangs sei die Präsenz in Blöcken. „So bin ich in der Regel eine Woche im Monat für Vorlesungen in Berlin.“ Die andere Zeit verbringt sie mit Selbststudium zu Hause, da es ein Vollzeitstudium ist. „Und ich habe noch Zeit für Landsaid.“ Der Studiengang an sich sei sehr praktisch aufgebaut. So hatte sie zum Beispiel ein Heat-Training (hostile environment awareness training) auf einem Polizeiübungsgelände. Dort sei sie als Geisel entführt und an einem Checkpoint beschossen worden. Ziel des Studiengangs sei die Vorbereitung auf künftige Tätigkeiten in Krisengebieten.

„Wo kein Wasser ist, herrscht Hunger“, sagt Sven Weber, Geschäftsführer von Landsaid in Kaufering. „Der Klimawandel verschärft zunehmend die Wetterextreme, und die Ernten werden noch schlechter ausfallen. Wir brauchen deshalb kombinierte Bewässerungskonzepte, die ganzjährig funktionieren“. Die Region Kisumu im Westen Kenias zeichne sich durch lange Trockenheitsperioden im Wechsel mit kurzen, starken Regenzeiten und Überflutungen aus. „Die längste Zeit des Jahres ist es hier jedoch sehr trocken – Wasser ist eine rare Ressource“, sagt Weber.

Lebensmittel werden immer teurer

Die Mehrheit der Bevölkerung lebe von der Landwirtschaft. Ernten könnten jedoch den eigenen Konsum kaum abdecken, geschweige denn, dass etwas für den Verkauf übrig bleibt. Deshalb hätten die Menschen dort auch nicht genügend Geld, um sich die immer teurer werdenden Lebensmittel leisten zu können. Das Projekt werde gefördert von „Aktion Deutschland Hilft“. Landsaid ist seit 2012 Mitglied in dem Bündnis der Hilfsorganisationen. Lokaler Projektpartner vor Ort ist CIVS, das Centre for International Voluntary Service.