vor 33 Min.

Lastwagenfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Der Mann aus Dießen repariert einen Weidezaun, als er vom Außenspiegel getroffen wird. Der Lastwagenfahrer flüchtet.

Von Thomas Wunder

Die Polizei sucht einen Lastwagenfahrer, der am Mittwochnachmittag in der Landsberger Straße in Dießen einen Mann angefahren hat, der einen Weidezaun reparierte. Der 50-Jährige aus Dießen zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Zu Boden geworfen

Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann gegen 16.30 Uhr am Ortsausgang von Dießen am rechten Fahrbahnrand entlang, als er plötzlich von einem roten Lastwagen mit Pritsche angefahren wurde. Vermutlich wurde er vom rechten Außenspiegel getroffen. Durch den Schlag an der Schulter wurde der Dießener zu Boden geworfen und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Dadurch erlitt er eine leicht blutende Platzwunde.

Wie der Dießener angab, blieb der Fahrer des roten Lastwagen wenige 100 Meter entfernt fast stehen. Als der Mann sich vom Boden erhob, nahm der Lastwagen wieder Fahrt auf und fuhr Richtung Dießen davon. Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Unfall ermittelt.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der 50-Jährige beschrieb das Fahrzeug als sauberen, neuwertigen roten Pritschenwagen mit einem Ladungssicherungsgitter. Die Fahrzeugart wird als 3,5-Tonnen-Lastwagen bezeichnet. Das Führerhaus hatte eine Heckscheibe. Hinweise an die Polizei in Dießen unter Telefon 08807/9211-0.

