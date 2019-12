vor 22 Min.

Lebenswerk sucht Liebhaber

Eine Retrospektive zeigt Joachim Giebelhausen als vielseitigen und frei gestaltenden Künstler

Zu einer Retrospektive auf das mehr als sechs Dekaden umspannende bildnerische und plastische Schaffen Joachim Giebelhausens sind Kunstfreunde am Wochenende eingeladen. Zu entdecken und gegen einen Obulus (nach eigenem Ermessen) zu erwerben ist das Werk eines ebenso produktiven wie selbstkritischen Gestalters. Was nicht auf Anhieb gelang, begann er mit anderem Ansatz neu; die Ideen gingen ihm so schnell nicht aus, erst recht nicht die künstlerischen Mittel. Den gelernten Bühnenbildner regten Gemälde mit ungewöhnlicher Perspektive zur Arbeit an aufwendig gestalteten Schaukästen an. Detailgenau überführte er etwa Carl Spitzwegs „Der arme Poet“ von der flächigen zurück in die räumliche Darstellung.

Fast alle seiner Sujets bearbeitete der Künstler in umfangreichen Werkserien, darunter Themen aus der griechischen Mythologie, das Engelmotiv, Stadtansichten, Reisebilder und erfindungsreich gezeichnete, kolorierte und collagierte Flugobjekte. So heiter und unbeschwert diese Himmelskonstrukte dahinschweben, so niederdrückend düster ist umgekehrt die Auseinandersetzung des Künstlers mit traumatischen Kriegserlebnissen: Erst 17-jährig wurde er an die Front verpflichtet und kehrte als Kriegsinvalide zurück. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen sind seine monochromen Serien „Lebensweg“ und „Labyrinthe“ zu betrachten.

Welche Geister er rief und welchen er selbst sich beugen musste, ist Giebelhauses bildnerischem Werk meist deutlich abzulesen. Als ironisch kommentierender Zeichner versammelte er sie in seinen „Narrenschiffen“ auf einem Blatt: Geflügelte wie Gehörnte, Jäger und Gejagte, Hellenen und Teutonen.

Die Retrospektive zeigt Joachim Giebelhausen als vielseitigen Künstler, der frei und situativ bedingt in unterschiedlichen Techniken und Abstraktionsgraden arbeitete.

Sein „Lebenswerk sucht Liebhaber“ am Freitag, Samstag und Sonntag, 13., 14. und 15. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in der Sperberstraße 15 in Landsberg. (ink)