Leberkäs-Streit: Wollen Kunden Qualität oder billig einkaufen?

Plus Warum die Diskussion über die Preise von Leberkässemmeln von Bedeutung ist und was sie mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ zu tun hat. Ein schmackhafter Streifzug durch die Stadt.

Der „Leberkässtreit in Landsberg“ ist kein neuer Krimititel. Ein Kunde hatte sich in einem Post in einer Facebook-Gruppe über die Preise für Leberkässemmeln in der Landsberger Altstadt beschwert (LT berichtete: In Landsberg tobt ein Leberkäs-Streit ) und gar von einer „Fleischboutique“ gesprochen. 136 Kommentare in kürzester Zeit und zahllose weitere Posts waren die Folge. Viele Fragen wurden von Landsbergern aufgeworfen: Hat die Stadt genügend interessante Geschäfte auch für die Nahversorgung? Ist den Bürgern Qualität mehr Geld wert? Und reden die Landsberger etwa gar ihre eigene Innenstadt tot? Das LT recherchierte in Sachen Innenstadt und Versorgung. Dabei standen die Themen Qualität und Preise im Vordergrund.

In der Altstadt gibt es unter anderem zwei Metzgereien und einige Bäckereien, auch zwei Obst- und Gemüsegeschäfte, Chocolaterien, ein Kaffeegeschäft und einen Feinkostladen. Auch einen Spirituosenhandeln gibt es sowie eine Drogerie. Die Metzgerei Moser, die in der Kritik stand, zu teuer zu sein, stellte unmittelbar nach der Kritik im Netz einen Film über die Aufzucht von Strohschweinen ins Internet. Denn in Sachen Fleisch gehe es nur um das Thema billig. Michael Moser lädt zu einem Hofbesuch bei dem Schweinelieferanten Josef Gelb ein. „Wichtig sind die Qualität der Ware und die artgerechte Haltung“, so der Metzger. „Das wissen meine Kunden auch zu schätzen.“

Beim Volksbegehren wollten viele Leute biologische Lebensmittel

Setzen die Landsberger Kunden bei ihrem Einkauf auch auf Qualität? Davon könnte man ausgehen. Denn viele Landkreisbürger unterzeichneten das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, das unter anderem den Ausbau ökologisch bewirtschafteter Flächen und mehr Biobetriebe fordert. Jeder vierte Landkreisbürger war für dieses Volksbegehren. In Utting beispielsweise war die Beteiligung mit 39,39 Prozent am höchsten. Aber welchen Sinn hat dieser Wunsch nach Artenvielfalt, wenn die Bürger ihn nicht auch in der Praxis leben und unterstützen? Die Landwirte stellten deshalb schon vor dem Volksbegehren die Frage, ob die Bürger auch noch für Artenschutz sind, wenn landwirtschaftliche Produkte wie zum Beispiel Milch, Brot, Fleisch und andere Dinge dann mehr kosten. Denn die Tiere sollen artgerecht gehalten werden und die Landwirte auf Bio umstellen.

Das Volksbegehren fand im Landkreis viele Unterstützer

Kreisbäuerin Rita Behl aus Dettenschwang denkt, dass die Bürger hier noch umdenken müssen. „Das zeigt auch der Streit um den Leberkäs deutlich. Es ist interessant, wenn man am Wochenende die Werbung sieht: Alles ist günstig, die Leute kaufen billig ein und sind stolz.“ Doch die Landwirte hätten Auflagen in Sachen Tierschutz. Das koste alles Geld. „Wenn der Discounter auf seinen Sachen sitzen bleibt und das billige Zeug keiner kauft, erst dann wird es den anderen Geschäften besser gehen.“ Behl führt Bäcker und Metzger als Beispiele an, die oft kein Personal mehr finden würden, weil die Jobs keiner mehr machen wolle. „Die Menschen sehen in diesem Job nicht so viel Zukunftschancen. Auch dem Dorfladen in Thaining ginge es besser, wenn mehr dort einkaufen würden und nicht nur im Supermarkt.“

Das Thema Parken spielt auch eine Rolle

Vom Landkreis zurück in die Stadt. Dr. Helene Heyd-Wiesehoff hat die Weinhandlung Wallner (mit Feinkost) übernommen und auch einen Onlinehandel aktiviert. „Wir haben viele Kunden, denen Qualität und besondere Waren sehr wichtig sind, und sie kaufen gerne in der Stadt ein.“ Ihr Problem seien die vielen Strafzettel, die die Kunden, wenn sie kurz vor der Türe halten und einladen, bekommen würden. „Ich gebe dafür einen Wein aus.“ Aber hier müsste man dringend etwas ändern, sagt sie. Das Parkproblem kennt auch Bäcker Bernhard Fischer (Hinteranger). Er freut sich über seine Kunden, denn „die wissen zu schätzen, dass wir noch selbst backen“. Seine Kunden wollen nicht die üblichen Einheitsbackmischungen und sind froh, „wenn das Brot mal anders schmeckt“. Das sei seine Nische in Landsberg.