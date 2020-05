12:59 Uhr

Lechrain: 6,6 Millionen Euro für zwei Fischaufstiege am Lech

Im nördlichen Landkreis entstehen Aufstiegshilfen für Fische. In Scheuring zum Beispiel stehen bereits Trennwände für das Einstiegsbauwerk.

Damit Fische leichter klettern können entstehen im nördlichen Landkreis Landsberg Aufstiegsanlagen. So laufen die Projekte in Scheuring und Schwabstadl ab.

Bald können Fische wieder frei den Lech hinauf schwimmen – zumindest auf einer Teilstrecke von 30 Kilometern zwischen Merching und Landsberg. Das für die Nutzung der Wasserkraft zuständige Unternehmen Uniper stellt in einer Pressemitteilung die derzeitigen Arbeiten an den Fischaufstiegshilfen in Scheuring und Schwabstadl vor, für den Winter ist der Baubeginn eines Fischaufstiegs in Prittriching geplant.

Kostenpunkt der beiden Anlagen in Scheuring und Schwabstadl: Insgesamt 6,6 Millionen Euro. Hintergrund der Arbeiten an den Uniper Wasserkraftwerken im Lech sind laut Pressemitteilung die Forderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Umgebaut wurden schon die Lechstaustufen Kaufering, Merching und Unterbergen. Insgesamt investiert Uniper einen dreistelligen Millionenbetrag in die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, teilt das Unternehmen mit.

Scheuring Am Kraftwerk Scheuring nimmt die Fischaufstiegsanlage laut Pressemitteilung erkennbare Konturen an: Das Einstiegsbau-werk unterhalb des Kraftwerks am rechten Lechufer ist schon gut zu erkennen. 49 einzelne Stufen sorgen dafür, dass die Fische 5,75 Höhenmeter überwinden können.

Auch Teile des naturnah angelegten Verbindungsgerinnes sind schon sichtbar. Das kleine Bächlein erhält einen mäandrierenden Verlauf, unterschiedliche Wassertiefen mit Gumpen und Wasserbausteinen und Wurzelstöcken als Unterstand sowie Kiesbänke. „Somit wird mit der Fischaufstiegsanlage nicht nur ein Verbindungskorridor, sondern ein komplett neuer, für die Fische attraktiver und hochwertiger zusätzlicher Gewässer-Lebensraum geschaffen. Bestehende Kreuzungen der Wege mit dem Graben werden durch den Einbau von ausreichend dimensionierten Wellstahldurchlässen wieder hergestellt.“

Das sogenannte Ausstiegsbauwerk zum Stausee hin besteht aus 24 Becken, die zwischen Kraftwerks-zufahrt und der Dammkrone eingebaut werden. Mit der Fertigstellung der gesamten Fischaufstiegsanlage wird im Winter 2020/2021 gerechnet.

Schwabstadl Dort wurde die Baustelle eingerichtet und es wurden Vorbereitungen für das Einbringen der Spundwände für das Ausstiegsbauwerk getroffen. In Schwabstadl werden beim Einstieg sechs Meter Höhenunterschied mit 50 einzelnen Stufen ermöglicht und es werden 300 Meter mäandernder Bachlauf ausgehoben, der vier Meter Höhendifferenz überwindet.

Am Ausstiegsbauwerk wird sichergestellt, dass das Niveau des Fischpasses an den Stausee angepasst ist. Der Fischaufstieg in Schwabstadl soll im Frühjahr 2021 fertig werden. (lt)

Themen folgen