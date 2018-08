08.08.2018

Lechstaustufe: Nach Partys bleibt immer öfter Müll zurück

Johann Brotschelm und seine Kollegen von der Wasserwacht Landsberg müssen an der Lechstaustufe 15 immer öfter Müll aufsammeln.

Die lauen Sommernächte locken viele Nachtschwärmer an die Lechstaustufe 15 im Süden von Landsberg. Allerdings lassen viele ihren Müll einfach liegen und bescheren der Wasserwacht zusätzliche Arbeit.

Von Janet Iroezi

Ein beliebter Badeort in Landsberg ist die Lechstaustufe 15 hinter dem Englischen Garten. Nachmittags tummeln sich auf der Liegefläche bei gutem Wetter alle Altersgruppen. Doch es fallen auch verkohlte Stellen im Boden auf, die auf ehemalige Feuerstellen hinweisen, und auch Konfettireste sind in die Erde eingetreten.

Die größte Brandstelle stammt von Freitagnacht, als dort ein Feuer entfacht wurde. „Das haben wir am Samstagvormittag um 9 Uhr noch glühend vorgefunden“, erzählt Johann Brodschelm. Der 78-Jährige ist mittlerweile schon seit über 30 Jahren bei der Wasserwacht Landsberg. Die Ortsgruppe hat auch eine Hütte an der Badestelle und achtet auf den Badebetrieb. Und obwohl dies eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, sorgen die Aktiven der Wasserwacht schon seit Jahren für Sauberkeit und Ordnung auf dem Platz. „Sonst wäre das hier längst eine Müllkippe“, sagt Brodschelm. Er persönlich lege viel Wert darauf, dass dieses schöne Stück Landschaft so erhalten bleibe und nicht mit der Zeit vermülle.

Feuer machen und Grillen ist an dieser Stelle eigentlich verboten

„Der ganze Bereich gehört auch zum Landschaftsschutzgebiet, Feuer machen und Grillen ist verboten“, sagt der 78-Jährige. Darauf weisen auch Schilder auf den Wegen zur Lechstaustufe hin. Trotzdem seien vor allem nächtliche Partys mit Feuerstelle ein Problem. „Teilweise werden sogar eigene Holzscheite mitgenommen“, so Brodschelm. Und dazu kommt der Müll: Allein am vergangenen Wochenende habe die Wasserwacht drei große Müllsäcke vollbekommen. Dabei handle es sich zum größten Teil um Partymüll, Bier- und Schnapsflaschen und Grillabfall. „Es hat sich gezeigt, dass die normalen Badegäste, die nachmittags kommen, keinen Müll hinterlassen“, sagt er. Aber mit den lauen Nächten im Sommer nähmen auch die Partys zu, und damit auch der Müll. Da seien 40 Bierflaschen, die am Morgen über den Badeplatz verteilt und teilweise auch im Lech schwimmen, keine Seltenheit.

Die Badegäste danken es der Wasserwacht

Doch der ehrenamtliche Einsatz in den Morgenstunden zahlt sich aus. „Im Gegensatz zu vielen anderen Orten ist es hier recht sauber“, sagt Badegast Kevin Marquardt. Der 21-jährige Landsberger erzählt, er habe früher mit seiner Clique öfter an der Lechstaustufe gegrillt und Party gemacht. „Wir hatten allerdings immer den Anspruch, unseren Müll nicht liegen zu lassen.“

Auch Evelin Hummel findet die Müllsituation dieses Jahr nicht so schlimm. „Die Wasserwacht sammelt sehr viel Müll ein, deswegen sieht es auch wahrscheinlich auch so ordentlich aus“, sagt die 43-Jährige.

Dass alle Badegäste ihren eigenen Müll mit nach Hause nehmen sollten, ist für Johann Brodschelm eigentlich selbstverständlich. „Es gibt aber einige lobenswerte Menschen, die fremden Müll mitnehmen und bei sich zu Hause entsorgen.“ Das helfe der Wasserwacht. Da kann sich auch Evelin Hummel gelobt fühlen. Denn Dosen oder sonstigen Müll nehme sie auch manchmal mit und und werfe ihn bei sich in die Tonne, berichtet sie.

