Lechsteg: Der Brückenpfeiler ist bald fertig

Plus Die Arbeiten für den neuen Lady-Herkomer-Steg in Landsberg schreiten voran. Warum das große Bohrgerät noch einmal anrücken muss und wie es im Frühjahr weitergeht.

Der Bau des neuen Lechstegs in Landsberg schreitet voran: Auf der Arbeitsplattform inmitten des Lechs ist bereits die Stahlarmierung für den Brückenpfeiler gefertigt worden, nächste Woche soll betoniert werden. Danach ist Winterpause. Was schon passiert ist und wie es weitergeht, hat das Landsberger Tagblatt bei einem Pressetermin vor Ort von Tiefbauchef Hans Huttenloher erfahren.

„Der Pfeiler soll Montag oder Dienstag betoniert werden“, erzählt Mitarbeiter Michael Oberndörfer, vom Wetter her dürfte es noch passen. Sobald die Temperaturen unter null fallen oder es viel Schnee hat, ist es aus mit den Bauarbeiten. Doch bisher hatten Bauherr und Unternehmen Glück.

Der Bach plätschert wieder, wenn das Widerlager gebaut ist

Wer neben der Brückenbaustelle am Inselbad das Plätschern des Bachs vermisst – dieser wurde wie geplant stillgelegt. „Sobald dort das Widerlager gebaut ist, wird die Absperrung geöffnet und es fließt wieder Wasser im Bachbett“, sagt Huttenloher. Die Maßnahme sei mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen.

Auf der Westseite des Lechs steht mittlerweile der sogenannte Berliner Verbau als Stütze des abgetragenen Hanges. Die Von-Kühlmann-Straße besteht dort über ein kurzes Teilstück nur noch mit einer Fahrspur, der Rest wurde abgetragen, um Platz für den Bau des westlichen Widerlagers zu haben. In diesem Bereich mussten die Brückenbauer etwas umdisponieren, wie Huttenloher erzählt: Die letzten beiden Bohrpfähle konnten noch nicht gebohrt werden, da die Gefahr bestand, dass die im dortigen Bereich verlegte Drainage für das benachbarte ULP-Baugelände beschädigt werden könnte. „Die Drainage muss erst nach Norden verlegt werden, dann können die Bohrpfähle gesetzt werden.“

Die Drainage muss verlegt werden

Insgesamt bilden 17 Bohrpfähle das Fundament für das Widerlager auf der Westseite des Flusses. Eigentlich war geplant, in dem Zeitraum die Drainage zu verlegen, in der im Westen auch die Bohrpfähle gesetzt werden. Die Gefahr für die bestehende Drainage war aber laut Hans Huttenloher zu groß. Sobald die Drainage verlegt ist, muss das 60 Tonnen schwere Bohrgerät erneut anrücken. Die Ausgaben für eine erneute Anfahrt stehen aber laut Huttenloher in keinem Vergleich zu den Kosten, die eine Beschädigung der Drainage verursacht hätte.

Ein Teil der Von-Kühlmann-Straße ist hier abgetragen, der Hang im sogenannten Berliner Verbau abgestützt. Hier wird nach der Winterpause das westliche Widerlager für den Lechsteg gebaut. Bild: Thorsten Jordan

Wie geht es nach der Weihnachtspause weiter? Ab 7. Januar soll die Drainage verlegt, ab Mitte Februar mit dem Bau der Widerlager auf beiden Seiten begonnen werden – immer vorausgesetzt, dass das Wetter passt. Mit unvernünftigen Verkehrsteilnehmern, die die Von-Kühlmann-Straße trotz Einbahnregelung von Süden nach Norden nutzen, haben die Bauleute weiterhin zu tun, wie Huttenloher erzählt. Passiert ist nach seinen Informationen bisher noch nichts. Weniger geworden sind wetterbedingt die Unvernünftigen, die auf der Kiesplattform im Wasser einen direkten Blick auf die Bauarbeiten werfen wollen.