Lechsteg: Die ersten Brückenteile sind in Landsberg angekommen

Die ersten Brückenteile für den Lechsteg sind da und werden an der Lechturnhalle auf ein Gerüst gehoben.

Mit dem neuen Lechsteg in Landsberg geht es voran. Am Montagmorgen wurden die ersten Teile angeliefert. Was als nächstes ansteht.

Von Margit Messelhäuser

Etwa 28 Meter lang und 35 Tonnen schwer ist das erste Brückenteil, das am Montagmorgen pünktlich um 8 Uhr beim Landsberger Inselbad angeliefert wurde. Die neue Brücke soll das im Bau befindliche Wohnquartier an der von-Kühlmann-Straße mit der Innenstadt verbinden.

Rund eine Stunde dauerte es, dann hatte der Kran dieses erste Bauteil in Zentimeterarbeit auf die vorgesehene Arbeitsbühne gehoben. Dort wird auch das zweite Teil platziert, dann werden beide ab Morgen mit einem kleineren dritten Teil zusammengeschweißt. Bei diesem sogenannten ersten Schuss handelt es sich um das Brückenteil, das von Osten in den Lech geschoben wird.

Aktuell ist geplant, dass der Steg noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. Allerdings hänge das auch vom Wetter ab, sagte Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der auch vor Ort war. „Man muss abwarten, wie sich die Hochwassersituation entwickelt und ob wir einen frühen Winter haben.“ Aber jetzt gehe es endlich voran freute er sich.

Anfang September 2019 war mit dem Bauwerk begonnen worden, die Kosten belaufen sich auf rund 8,6 Millionen Euro. Am Ende wird der Steg etwa 125 Meter lang und zwischen 5,5 und sieben Metern breit sein.

