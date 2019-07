00:33 Uhr

Lechsteg: Hat der Anwalt zu viel gesagt?

Die Landsberger SPD findet es recht merkwürdig, dass die rechtlichen Einschätzungen bereits vor einer Vorbesprechung der Fraktionen im

Von Gerald Modlinger

Vor der Sommerpause könnte es am Mittwoch, 24. Juli, ab 18 Uhr noch einmal eine turbulente Stadtratssitzung geben. Denn nach den jüngsten Ereignissen rund um den Lechsteg liegen nicht nur aus mehreren Stadtratsfraktionen Anträge zu diesem Thema vor. Ärger gibt es auch, weil die Einschätzungen des für die Stadt Landsberg tätigen Rechtsanwalts Dr. Gerhard Spieß zu möglichen Nachverhandlungen bereits vor einer für Montag geplanten Vorbesprechung der Fraktionen im Landsberger Tagblatt zu lesen waren.

Die SPD und die UBV sagten daraufhin ihre Teilnahme an der Vorbesprechung ab. Die UBV spricht von einem „unprofessionellen“ Vorgehen, wenn 60 Stunden vor der Besprechung die Ergebnisse bereits in der Presse stünden. Die SPD, so geht aus einem Schreiben der Fraktion an Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) und die Stadtratsmitglieder hervor, habe die Äußerungen von Spieß „mit großem Befremden“ aufgenommen.

Die SPD hatte beantragt, Nachverhandlungen mit dem Papierbach-Investor zu führen, um ein höheres finanzielles Engagement zu erreichen. Denn der Lechsteg droht um 3,3 Millionen Euro teurer zu werden. Der Antrag wurde auf den nichtöffentlichen Sitzungsteil gesetzt, weil es dabei um Vertragsangelegenheiten gehe. Nun, so schreiben die SPD-Stadträte Felix Bredschneijder und Dieter Völkel weiter, sei diese Nichtöffentlichkeit wohl hinfällig.

Befremdlich sei auch, dass die Einschätzungen von Rechtsanwalt Dr. Gerhard Spieß nicht erst seinem Mandanten zur weiteren Entscheidung über die nächsten Schritte, sondern der Presse und somit auch der anderen Partei mitgeteilt werden. „In der anwaltlichen Praxis ist hierfür das Wort ,unüblich’ noch die mildeste Umschreibung“, heißt es in dem Schreiben der SPD wörtlich.

Die SPD befürchtet dadurch nicht nur, dass etwaige Nachverhandlungen ohne Erfolg bleiben werden. Durch die Veröffentlichung der anwaltlichen Einschätzungen, bevor diese im Stadtrat vorgetragen wurden, seien auch die Rechte des Stadtrats missachtet worden. Denn Auftraggeber sei nicht die Verwaltung, sondern die Stadt, und damit auch der Stadtrat.

Ähnlich wie Oberbürgermeister Mathias Neuner hatte auch Rechtsanwalt Spieß zur Frage, ob die Stadt mit Blick auf den Lechsteg über den städtebaulichen Vertrag nachverhandeln soll, gesagt, „dass die Stadt gut daran tut, das nicht zu machen“. Am Ende, so hatte bereits Neuner bei einem Pressegespräch Anfang der vergangenen Woche erklärt, könnte die Stadt schlechter dastehen als bisher.

Neben der SPD haben inzwischen auch die Landsberger Mitte, die Grünen und die UBV Anträge im Zusammenhang mit dem Lechsteg gestellt.

Der Antrag der Landsberger Mitte bezieht sich zunächst auf den Sozialwohnungsbau am Wiesengrund: Dafür solle jetzt die Planung aufgenommen werden. Die Mehrausgaben für die neue Lechbrücke müssten durch einen verbindlichen Wegfall der Tiefgarage unter dem neuen Jugendzentrum kompensiert werden. Sollte diese Koppelung keine Mehrheit im Stadtrat finden, fordert die Landsberger Mitte, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um einen alternativen und kostengünstigeren Brückenbau zu realisieren. Punkt vier des Antrags ist, dass keine Mittel für den Neubau und Erhalt von Kindertagesstätten gekürzt werden dürfen.

Eine „Luxusbrücke“, so die Landsberger Mitte, dürfe keinen Vorrang vor Sozialwohnungen, Klimaschutz und Kindergärten bekommen. Eine kostengünstigere Brücke könnte ein Stahlbau oder eine Hängebrücke sein. Als Beispiel wird eine Fußgänger- und Radlerbrücke bei Neuburg am Inn in der Nähe von Passau genannt. Eine solche Standardausführung berge keinerlei Risiken für die Hersteller eines solchen Bauwerks und koste nur einen Bruchteil der momentan im Raum stehenden 8,6 Millionen Euro.

Auch die Grünen fordern, vor dem Hintergrund der Kostensteigerung die Erweiterung der Tiefgarage in der Lechstraße zu streichen. Das dort geplante neue Jugendzentrum benötige keine neuen Parkplätze, eine Reduzierung der Anwohnerparkplätze und eine Belebung des Vorder- und Hinterangers sei auch mit den bestehenden Parkplatzkapazitäten möglich. Die dadurch eingesparten rund sechs Millionen Euro könnten die Mehrkosten für den Lechsteg decken und weitere Maßnahmen für einen fußgänger- und radfahrerfreundlichen Verkehr und sozialen Wohnungsbau ermöglichen.

Die UBV will erreichen, dass sich Investor und Stadt die im Raum stehenden 3,3 Millionen Euro Mehrkosten für die Lechbrücke teilen. Eine solche stärkere Beteiligung des Investors sei aus zwei Gründen „recht und billig“: Zum einen führe die 4,6-prozentige Geschossflächenmehrung auch zu Mehreinnahmen des Investors. Zum anderen könnte sich auch aus dem vorliegenden Mobilitätskonzept „Am Papierbach“ eine Einsparung von 196 Stellplätzen ergeben, was bei Baukosten für einen Tiefgaragenstellplatz zwischen 15000 und 20000 Euro eine Einsparung für den Investor zwischen 2,9 und 3,9 Millionen Euro bedeuten würde.

Themen Folgen