Lechsteg: Jetzt kommen die schweren Brückenteile

Die Arbeiten für den Lady-Herkomer-Steg in Landsberg gehen weiter: Am Montag kommen die ersten Brückenteile.

Plus An Montag werden in Landsberg drei Elemente angeliefert. Wann der Steg fertig sein könnte.

Von Stephanie Millonig

Noch steht der Mittelpfeiler des Lady-Herkomer-Stegs einsam im Wasser, doch bald wird das Bauwerk richtig als Brücke erkennbar sein: Am Montag werden Schwertransporter drei tonnenschwere Brückenteile am Landsberger Lechufer anliefern.

30 Tonnen wiegt das größte Bauteil

Der Schwertransport wird laut Information der Stadt drei Brückenteile liefern, die zu einem sogenannten Schuss zusammengebaut werden. Die Brückenteile werden auf das Vormontagegerüst eingehoben und eingerichtet, damit ein lagerichtiger Zusammenbau erfolgen kann. Das erste Brückenteil hat ein Gewicht von 30 Tonnen, das zweite Teil 14 Tonnen und das dritte wiegt vier Tonnen. Nachdem die Einzelteile auf dem Montagegerüst eingerichtet wurden, wird mit den Schweißarbeiten angefangen.

Ein Arbeitsplateau mitten im Lech. Bild: Thorsten Jordan

Über welche Strecke durch die Stadt der Schwertransport unterwegs sein wird, kann Pressesprecherin Simone Sedlmair nicht sagen. Das für den Stahlbau zuständige Hochbauunternehmen GLS Bau und Montage habe eine Spedition mit dem Transport beauftragt hat. „GLS gibt dem Unternehmen Start und Ziel vor sowie die Brückenteile-Durchmesser, die genaue Strecke wird von der Spedition gewählt“, so Sedlmair.

Am Montag werden die ersten drei Brückenteile geliefert, die vor Ort zu einem Schuss zusammengeschweißt werden. Dauer dieser Arbeiten: voraussichtlich zwei Wochen. Insgesamt besteht die Brücke aus fünf Schüssen. Jeder Schuss wird in drei Einzelteilen geliefert. Daher wird es laut Mitteilung der Stadt weitere Schwertransporte für die folgenden Schüsse geben.

Nach dem jetzigen Zeitplan könnte der Lady-Herkomer-Steg dieses Jahr im Winter vollendet sein. Je nachdem, wie die Witterungsbedingungen in diesem Winter ausfallen, sei es aber auch möglich, dass der Steg erst im Frühjahr 2021 fertiggestellt wird, so Sedlmair.

Hier wird der Steg an der Westseite andocken. Bild: Thorsten Jordan

Eigentlich hätten die Bauarbeiten an der Brücke schon im September beendet werden sollen, doch es war – wie berichtet – zu Verzögerungen gekommen. Zu den Ursachen will die Stadt keine Aussagen treffen, Gleiches gilt für das Unternehmen GLS.

