07.09.2020

Lechsteg in Landsberg: So geht es weiter

Am Dienstag wird wieder ein Brückenteil angeliefert. Die Vorbereitungen an der Arbeitsplattform auf der Westseite sind getroffen.

Plus Am Dienstag sollten weitere Teile für den neuen Lechsteg nach Landsberg geliefert. Was damit geplant ist und warum Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen.

Von Stephanie Millonig

Am Dienstag sollten wieder Schwertransporter durch Landsberg rollen. Ihre Ladung: Neue Brückenteile für den Lady-Herkomer-Steg die diesmal auf der Westseite des Lechs angeliefert werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt.

Eine genaue Ankunftszeit gibt es nicht, beim letzten Mal sei der Transport schon um sieben Uhr da gewesen, berichtet Andreas Létang, der Pressesprecher der Stadt. Welche Route der Spediteur wählt, kann er nicht genau sagen. Der Pressesprecher geht aber davon aus, dass es zu Behinderungen in der Von-Kühlmann-Straße kommt. Laut Létang werden zwei Teile geliefert, die vor Ort auf einer Arbeitsbühne verschweißt werden. Die Arbeiten dort könnten bis zu zwei Wochen dauern. Dann stehen laut Létang noch acht Teile für drei weitere Schüsse – so nennen sich die zusammengeschweißten Großbauteile – aus.

Insgesamt wird die Brücke 128 Meter lang

Der ersten drei, insgesamt 48 Tonnen schweren Teile waren am 8. Juni angeliefert, dann zusammengeschweißt und am 2. Juli am östlichen Widerlager des Lechstegs befestigt worden. Fünf Schüsse werden schlussendlich auf einer Länge von 128 Metern den Lechsteg bilden. Die Kosten für den kompletten Steg belaufen sich auf 8,6 Millionen Euro.

Im Juli und August waren planmäßig keine Teile angeliefert worden, da die Hochwassergefahr in diesen Monaten groß ist. Und ein Hochwasser hatte die Baustelle auch betroffen: In den ersten Augusttagen waren wie berichtet Teile der Arbeitsplattform weggespült worden. Die Plattform musste neu aufgebaut und ein Stützpfeiler gesetzt werden, der Hauptpfeiler stand sicher.

Das Hochwasser verursachte Kosten, aber der Zeitplan steht

Da von vornherein geplant gewesen war, dass erst im September die nächsten Brückenteile angeliefert werden, steht der Zeitplan. Dieser sieht je nach den weiteren Witterungsverhältnissen einen Abschluss der Arbeiten noch in diesem Jahr oder im kommenden Frühjahr vor. Durch das Hochwasser entstanden Zusatzkosten von 200.000 Euro, wie die Stadt im August mitteilte.

Update: Die schweren Brückenteile konnten am Dienstagvormittag nicht geliefert werden, da laut Auskunft der Stadt die Schwertransporter an der tschechischen Grenze im Lkw-Stau standen. Sie werden nun am Mittwochvormittag in Landsberg erwartet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen