Leeder

vor 24 Min.

Angriff auf Flüchtlingsfamilien in Leeder: Polizei nennt Details

In Leeder wurde ein Haus attackiert, in dem zwei Familien aus Syrien leben.

Plus Jugendliche attackieren in der Freinacht in Leeder ein Haus, in dem syrische Familien leben. Jetzt meldet die Kripo Fürstenfeldbruck einen Ermittlungserfolg.

Von Christian Mühlhause

In der Freinacht zum 1. Mai hatten unbekannte Täter in Leeder die Scheibe einer Eingangstür mit einem faustgroßen Stein und einer Bierflasche eingeworfen. Weil der Verdacht im Raum steht, dass es sich um eine fremdenfeindliche Tat handelt – in dem Gebäude leben zwei Familien aus Syrien – übernahm die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck die Untersuchungen. Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt sie neue Details zu möglichen Tatverdächtigen.

