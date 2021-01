vor 30 Min.

Leeder: Hoher Sachschaden bei Garagenbrand

Hoher Sachschaden ist am Sonntagabend beim Brand einer Garage in Leeder entstanden.

Am Sonntagabend bricht in einer Garage in Leeder ein Feuer aus. Öl-Lappen aus Auslöser?

Ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Garagenbrand in der Mühlgasse in Leeder entstanden.

Die Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch brannte der Einfahrtsbereich aus. Auch ein in der Garage abgestellter Pkw wurde zerstört. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Bereich nicht ordnungsgemäß verwahrter Öl-Lumpen ausgebrochen. Aber auch ein technischer Defekt kann noch nicht ausgeschlossen werden.

Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei aus. (lt)

