Leeder

vor 34 Min.

Syrische Familie spricht über Angriff in Leeder

Plus In der Freinacht fliegen in Leeder ein Stein und eine Bierflasche durch die Türscheibe eines Hauses, in dem die Flüchtlinge leben. Wie es der Familie geht.

Von Christian Mühlhause

Leeder ist ein idyllischer Ort. Doch seit in der Freinacht ein großer Stein und eine Bierflasche durch die Türscheibe eines Hauses flogen, in dem zwei syrische Familien leben, wird darüber diskutiert, ob es sich um eine Aktion im Rahmen der Freinacht handelt oder eine fremdenfeindlich motivierte Tat (LT berichtete). Unsere Zeitung hat mit den Familien gesprochen, wie sie die Nacht zum 1. Mai erlebt haben und wie es ihnen jetzt geht.

