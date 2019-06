vor 18 Min.

Leiche der vermissten Seniorin im Ammersee gefunden

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Die seit Mittwoch am Ammersee vermisste Seniorin ist tot. Eine Spezialfirma ortete die Leiche der 79-Jährigen.

Von Dominic Wimmer

Die seit Mittwochabend im Ammersee vermisste Seniorin ist gefunden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurde die Leiche der 79-Jährigen am Freitagvormittag mittels Sonar in rund fünf Metern Wassertiefe geortet. Die Bergung ist für Freitagnachmittag angesetzt.

Wie berichtet, war die Frau am Mittwochabend von Angehörigen als vermisst gemeldet worden, nachdem sie vom Baden in St. Alban nicht an Land zurückgekehrt war. Am selben Abend hatten Kräfte von Polizei, Wasserwacht und Feuerwehr nach der Vermissten gesucht. Am Freitag rückte ein Spezialunternehmen aus München mit Sonargeräten an. Die Leiche der Frau wurde rund 100 Meter vor dem Strandbad St. Alban geortet und am Nachmittag unter Leitung der Wasserschutzpolizei geborgen.

Ob eine Obduktion durchgeführt wird oder nicht, ist offen. Die Polizei geht von einem tragischen Badeunfall aus. Es ist der zweite am Ammersee binnen weniger Tage.

Lesen Sie hier unsere erste Meldung zu dem Unglücksfall: 79-Jährige nach Schwimmen im Ammersee vermisst

Themen Folgen