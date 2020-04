Leinenzwang für die Hunde in Unterdießen

Plus Der Gemeinderat in Unterdießen reagiert auf Beschwerden und will einen Leinenzwang für Hunde erlassen. Der Bürgermeister spricht von "Hundetourismus".

Hundekot auf den Futterwiesen, freilaufende Hunde im Wald und auf den Feldern – das ist inzwischen in vielen Gemeinden ein Problem geworden, auch in Unterdießen. Die Fuchstalgemeinde handelt deswegen nun.

Es wird künftig einen Leinenzwang für Hunde in der Kommune geben. Die Aufstellung einer entsprechenden Satzung haben die Gemeinderäte in ihrer vergangenen Sitzung beschlossen. „Wir haben ein sehr großes Problem mit frei laufenden Hunden, die Felder und Wiesen mit ihrem Kot verunreinigen“, sagt Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer. Auch häuften sich die Beschwerden der Jäger, dass Hunde das Wild aufscheuchten. Die Jäger haben an die Gemeinde eine Stellungnahme übergeben, in der sie auf diese Problematik aufmerksam machen.

Hundetourismus belastet die Gemeinde

Dabei handelt es sich bei den betroffenen Hunden keineswegs nur um Hunde Einheimischer. Bürgermeister Enthofer spricht sogar von „Hundetourismus“ und erläutert: „Viele Autos mit auswärtigen Kennzeichen parken gehäuft im Süden und Osten von Oberdießen, im Süden und Norden von Unterdießen und am südlichen Rand von Dornstetten.“ Von dort aus ließen die Besitzer ihre Vierbeiner frei laufen. Aufgestellte Mülltonnen, in denen Hundekot-Beutel entsorgt werden könnten, würden entweder ignoriert oder als Entsorgungsstation für Restmüll missbraucht. „Wir haben zwar die Öffnungen an den Tonnen verkleinert, aber das hindert so manchen nicht daran, seinen Müll darin zu entsorgen“, ärgert sich der Bürgermeister. Appelle an die Vernunft hätten nichts gebracht, so Enthofer.

Regel soll in der gesamten Gemeinde gelten

Gelten soll der Leinenzwang auf der ganzen Unterdießener Flur. „Das lassen wir gerade prüfen“, sagt der Rathauschef weiter. Für Hunde, die in Unterdießen mit seinen Ortsteilen gehalten werden, erhebt die Gemeinde jährlich eine Hundesteuer in Höhe von 80 Euro. Eine Abstufung für Zweit- oder Dritthunde gibt es nicht. Kampfhunde werden mit 1100 Euro besteuert. „Für die gilt die Leinenpflicht ohnehin schon“, betont Enthofer.

Von der neuen Satzung erhofft sich der Gemeinderat, das Problem der frei laufenden Hunde und vor allem der Verunreinigung der Futterwiesen mit Hundekot in den Griff zu bekommen. „Wir müssen unsere Landwirte schützen, die mit erheblichen Problemen im Zusammenhang mit der Gesundheit ihres Viehs zu kämpfen haben“, begründet Enthofer den Beschluss.