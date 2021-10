So viel kostet die Ortsumfahrung Lengenfeld

Plus Auftragsvergabe für die Umfahrung von Lengenfeld ergibt eine große Veränderung gegenüber der Kostenschätzung. Der Bürgermeister nennt den Grund. Wie es weitergeht.

Dass die Ausschreibung der Bauarbeiten für die geplante, rund 3,3 Kilometer lange Ortsumgehung Pürgen ein überraschendes Ergebnis erbracht hat, hatte Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler auf Nachfrage unserer Zeitung schon im Vorfeld verraten. Konkrete Zahlen und die Gründe nannte er jetzt in der Gemeinderatssitzung. Auf Nachfrage des LT informiert er zudem über die nächsten Schritte sowie den Zeitplan.