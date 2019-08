21.08.2019

Lennart Möller will etwas bewegen

Lennart Möller ist seit Mai Mitglied des Landsberger Jugendbeirats. Der 20-Jährige engagiert sich aber auch für die Bewegung „Fridays for Future“.

Seit Mai ist der 20-Jährige im Landsberger Jugendbeirat aktiv. Was er dort mit seinen Kollegen erreichen möchte und wie er sich für den Klimaschutz einsetzt

Von Dominik Heller

Lennart Möller ist viel beschäftigt: Der 20-Jährige macht eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme, engagiert sich in seiner Freizeit in der Regionalgruppe der Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) und ist einer der Sprecher des Landsberger Jugendbeirats. Ein wichtiger Aspekt seines Engagements ist der Klimaschutz, sagt er. Deswegen sei seine Arbeit für FFF und den Jugendbeirat nicht immer klar zu trennen.

In der elften Klasse hat Lennart Möller das Gymnasium verlassen und sich für seine Ausbildung entschieden. „In der Schule habe ich gemerkt, dass ich Dinge lerne, die mich nicht interessieren und Dinge, die mich interessieren, nicht lerne“, erzählt er. Zum Jugendbeirat sei er schließlich durch eine Einladung zur Jungbürgerversammlung gekommen, die an alle Landsberger Jugendlichen verschickt wird. Dort wird alle zwei Jahre der Jugendbeirat, bestehend aus elf Mitgliedern, neu gewählt. Seit Mai trifft sich der Beirat in seiner neuen Besetzung.

Grundsätzlich ist die Aufgabe des Jugendbeirats, die Stimmung der Jugendlichen in der Stadt aufzufangen und in den Stadtrat einzubringen, so Lennart Möller. Wenn es das Budget des Jugendbeirats hergebe, könnten dann direkt in der Jugendbeiratsversammlung, die vier Mal im Jahr öffentlich stattfindet, Maßnahmen umgesetzt werden. Bei größeren Anliegen müsse der Weg über den Stadtrat gesucht werden.

Ein wichtiges Thema, das bereits in der ersten Sitzung des Jugendbeirats angesprochen wurde, sei die Müllproblematik. Es gebe in der Stadt zu wenige öffentliche Mülleimer. Beispielsweise sei das Lechufer immer wieder mit Müll, Zigaretten und zerbrochenen Flaschen verunstaltet. Das Problem liege zwar auch bei denjenigen, die ihren Müll auf diese Weise entsorgen. Jedoch solle die Stadt mit mehr Mülleimern zumindest einen Anreiz schaffen, dass der Abfall richtig entsorgt wird.

Ein weiteres Problem sei, wie Lennart Möller und einige andere Mitglieder des Jugendbeirats denken, dass die Stadt die Einhaltung der Klimaziele, die der Landkreis 2013 in einem integrierten Klimaschutzkonzept festgelegt hat, verfehle. Beispielsweise würden Radwege nicht ausreichend ausgebaut. „Man hat das Gefühl, dass nicht genug getan wird,“ sagt Möller. Er ist der Meinung, dass beispielsweise ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr die Autos in der Stadt reduzieren könnte. Ein anderes Anliegen, das viele Jugendliche äußerten, das Möller im Jugendbeirat aufnehmen möchte, ist ein Beachvolleyballplatz in der Innenstadt. Auch der Skatepark, der wegen der Baumaßnahmen für den geplanten Lechsteg abgebaut wurde, sei ein Thema.

Dem Jugendbeirat kommt die Aufgabe zu, so Lennart Möller, als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen und der Lokalpolitik den jungen Menschen zu helfen, ihre demokratische Verantwortung wahrzunehmen. „Demokratie funktioniert nur durch das Engagement einzelner“, sagt er. Und dieses politische Engagement sei unter jungen Menschen gering. FFF zeige hingegen, dass Jugendliche, wenn sie sich mal politisch einbringen, auch wahrgenommen werden. „Wenn man etwas bewegen will, kann man etwas bewegen“, sagt Lennart Möller.

Um selbst an den Klimastreiks, die immer freitags stattfinden, teilzunehmen, nimmt er sich entweder Urlaub oder lässt sich von der Berufsschule befreien. Teils sei das politische Engagement aber auch frustrierend: „Ich fühle mich manchmal machtlos und nicht ernst genommen, wenn so lange gestreikt wird, und ich trotzdem wenige Reaktionen wahrnehme“, sagt Lennart Möller. Er blicke jedoch positiv in die Zukunft. Etwas anderes bliebe ihm nicht übrig.

