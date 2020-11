vor 49 Min.

Leonhardi: Die Kirche St. Leonhard in Kaufering bleibt diesmal leer

Georg Zerhoch bietet normalerweise Führungen in St. Leonhard an. Zu sehen ist unter anderem die Kreuzigungsgruppe des Landsberger Künstlers Lorenz Luidl. Kettenglieder außen an der Kirche erinnern an eine Spendenaktion.

Plus Georg Zerhoch kennt die Kauferinger Kirche St. Leonhard gut und gibt Einblicke. Er bedauert die Absage von Gottesdienst und Leonhardifahrt. Wem er sehr dankbar ist.

Von Christian Mühlhause

Normalerweise wäre die Kirche St. Leonhard in Kaufering beim Festgottesdienst am Sonntag voll mit Gläubigen, und teils mehr als 2000 Besucher würden an diesem Tag zur Leonhardifahrt strömen, um die geschmückten Festwagen Kutschen zu bestaunen. Beides kann heuer wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, was unter anderem der frühere Dritte Bürgermeister Kauferings, Georg Zerhoch, sehr bedauert. Er bietet in der Kapelle seit mehreren Jahren Führungen an. Das LT hat ihn kürzlich dabei begleitet.

Gerne hätte er nach dem Ausfall der Leonhardifahrt wenigstens Führungen angeboten, aber auch das wird am Sonntag nicht möglich sein. Mit der Kirche ist Georg Zerhoch auf vielfältige Weise verbunden. Der gebürtige Thaininger ist Gläubiger Christ und Mitglied der Bruderschaft des Heiligen Leonhard, die sich um den Erhalt der Kapelle und die Organisation der Leonhardifahrt kümmert.

Früherer Geschäftsführer von Hilti engagierte sich

Und er war mit dem früheren Hilti-Geschäftsführer Heinz-Otto Mattes befreundet, der sich für die Renovierung der Kirche ab 1975 stark gemacht und selber 70000 Mark gespendet hatte, wie Georg Zerhoch betont und lobt. „Die Kapelle war in erbärmlichem Zustand. Die Kanzel war deswegen schon abgebaut worden, und der Denkmalschutz hatte in der Zeit kein Geld, weswegen viele Kapellen verschwanden.“

Neben Mattes waren es vor allem Pfarrer Rudolf Sinz und Kirchenpfleger Peter Drexl, die die Renovierung vorantrieben. An die Spender erinnern auch 1600 Kettenglieder, die rund um die Kirche angebracht sind. Für jedes wurden 20 Mark für die Renovierung gegeben. Dies passe auch deswegen so gut zum Heiligen Leonhard, weil dieser Schutzpatron der Gefangenen ist und deren Ketten gesprengt haben soll, informiert Georg Zerhoch.

1600 Spender unterstützten die Renovierung der Kapelle. Genau diese Zahl an Gliedern hat die angebrachte Kette. Bild: Thorsten Jordan

Dass die Kirche genau an der Stelle errichtet wurde, wo sie heute steht, hat der Legende nach damit zu tun, dass im nahen Lech Mitte des 17. Jahrhunderts ein Bildnis des Heiligen Leonhard angeschwemmt wurde. Anschließend sei es in einen Baum gestellt worden, jedoch immer wieder an derselben Stelle in Nähe des Baums entdeckt worden, an der deswegen im Jahr 1704 dann eine Holzkapelle errichtet wurde, die aber 1712 einstürzte. Das heutige Gotteshaus aus Stein wurde 1715 vom Dießener Baumeister Michael Natter errichtet. Ein Fehler ist bei der Ausgestaltung aber passiert, worauf Zerhoch hinweist. Unterhalb der Orgel ist der 8. November als Todestag des Heiligen angegeben, „tatsächlich ist es aber der 6. November.“

Und der Heilige werde auch von den Bauern verehrt, die das Ortsbild über Jahrhunderte in Kaufering prägten, so der frühere Projektmanager des Landsberger Unternehmens Veit. Leonhard sei schließlich auch der Schutzpatron des Viehs. Das zeige sich unter anderem beim Deckenfresko, in dem Regen und ein Regenbogen zu sehen sind sowie eine Bauernfamilie mit Vieh.

Ein Deckenfresko geht auf die Bedeutung der Landwirtschaft ein. Bild: Thorsten Jordan

Und auch wenn die Kirche schlicht gestaltet ist, gibt es doch einige Besonderheiten zu entdecken. Dazu gehört die Kreuzigungsgruppe des bekannten Landsberger Künstlers Lorenz Luidl aus dem Jahr 1717. Zudem hat er die Figur des Heiligen Leonhard – zentrales Element des Hochaltars – geschaffen. Teils finden sich auch Werke von dessen Sohn Johannes. Der gestaltete unter anderem den Kerker Christi. Zum Vorschein kam bei der Renovierung 1975 unter der schwarzen Farbe des Gewands des Heiligen St. Leonhard auch die Originalfarbe, eine Polimentvergoldung. Neu hinzugekommen ist im Zuge der Arbeiten in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Bildnis der Schwarzen Madonna. Organisiert hatte dies Pfarrer Sinz dank guter Kontakte nach Polen.

Gläubige schreiben Fürbitten ins Gästebuch

Was Zerhoch besonders an den Kauferinger Kirchen schätzt, ist, dass diese für Besucher jeder Zeit offen sind. „Das ist vielerorts leider nicht so. Ich komme immer wieder mit Menschen ins Gespräch, die hier Ruhe und Besinnung suchen und im Gästebuch ihre Fürbitten hinterlassen. Das finde ich toll und es zeigt die Bedeutung des Heiligen Leonhard auch in unserer heutigen Zeit.“

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem 70-Jähringen eine Führung Anfang dieses Jahres: Mehrere Ruhestandspfarrer besichtigten die Kapelle. „Sie haben natürlich einen ganz anderen Zugang zu dem Thema und es war interessant, ihre Sichtweise zu den einzelnen Bildern und Skulpturen und deren religiöser Bedeutung zu hören.“

Beim Schlusslied bekommt er Gänsehaut

Zerhoch hofft, dass kommendes Jahr der Festgottesdienst und die Leonhardifahrt wieder wie gewohnt stattfinden können, inklusive des Höhepunkts für ihn an diesem Tag: Wenn die Gläubigen am Ende des Gottesdiensts das Lied vom Heiligen Leonhard oder von der Schwarzen Madonna anstimmen. „Bei der Atmosphäre in der Kapelle bekomme ich immer Gänsehaut.“

