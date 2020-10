00:31 Uhr

Leonhardiritt ist abgesagt

Nach Utting nun auch in Kaufering

Bis zu 2000 Besucher sind beim Leonhardiritt in Kaufering jedes Jahr dabei. Doch heuer wird er nicht stattfinden. Das hat Leonhard Widmann, Vorsitzender der Bruderschaft des Heiligen Leonhard, auf Nachfrage des LT bestätigt. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben lange diskutiert, sind aber der Ansicht, dass das coronabedingte Hygienekonzept im Ehrenamt nicht zu stemmen ist.“ In die Debatte eingebunden waren laut Widmann auch der Dorfverein, der Musikverein und der Veteranenverein. Letztlich sei die Entscheidung einstimmig gefallen.

Auch die Zusage von Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD), bei der Organisation zu unterstützen, habe die Verantwortlichen nicht umgestimmt, so Widmann. „Es ist einfach zu unsicher. Wir können auch überhaupt nicht einschätzen, wie viele Teilnehmer und Besucher angesichts der Pandemie kommen würden.“

Es ist das zweite Mal, dass der Leonhardiritt in Kaufering abgesagt werden musste. In den 1980er-Jahren fiel in der Nacht zuvor so viel Schnee, dass eine Durchführung nicht mehr möglich war.

Bereits vor Kaufering hatte Utting den Leonhardiritt Ende August abgesagt. In Reichling und dem Dießener Ortsteil Wengen steht die Entscheidung noch aus, ob es einen Leonhardiritt geben wird. (chmü)

