Letzte Sitzung: So emotional war der Abschied für OB Mathias Neuner

Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) am Wahlabend des 15. März in der Stadtverwaltung.

Plus In seiner letzten Sitzung verabschiedet sich der scheidende Oberbürgermeister Mathias Neuner. Zuvor trifft der Ferienausschuss einen Beschluss, den es so in Landsberg noch nicht gegeben hat.

Von Thomas Wunder

Es war ein emotionaler Abschied von Mathias Neuner. Am Ende der Sitzung des Ferienausschusses am Mittwochabend, der letzten, die er als Oberbürgermeister leiten durfte, hatte der 54-Jährige Tränen in den Augen. Er bedankte sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung, den Stadträten und den Bürgern. „Ich bleibe Landsberg treu“, sagte Neuner zum Abschied. Es war auch so eine besondere Sitzung. Denn der Ferienausschuss traf eine Entscheidung, die es in der Geschichte der Stadt noch nicht gegeben hat.

Am Ende der Sitzung hatte Mathias Neuner ( CSU) ein letztes Mal das Wort ergriffen. Die vergangenen acht Jahre seien eine schöne und spannende Zeit gewesen. Er verlasse das Amt mit einem weinenden und einem lachendem Auge. Ja, er wäre gerne Oberbürgermeister geblieben, sagte er. Ende März war Neuner abgewählt worden. In der Stichwahl siegte die bisherige Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) mit deutlichem Vorsprung. Allerdings freut sich Neuner auch auf neue Herausforderungen, die nun auf ihn warten würden. "Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben." Die kommende Amtszeit werde aufgrund der Corona-Krise keine leichte werden. „Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben“, erinnerte Neuner seine Nachfolgerin an seine Anfangszeit im Jahr 2012, als er und der Stadtrat der Stadt einen rigiden Sparkurs verordneten. Und so wünschte er Doris Baumgartl ein glückliches Händchen bei ihren Entscheidungen und Gesundheit. Seinen Dank richtete Mathias Neuner an seine Abteilungsleiter, in erste Linie an Petra Mayr-Endhart und Ernst Müller, die ihn die vergangenen acht Jahre begleitet haben, aber auch an die Mitarbeiter der Stadt, die mit viel Herzblut ihrer Aufgabe nachgehen würden. Dank sagte er auch den Stadträten, die anfangs mutige Entscheidungen getroffen und Landsberg in den folgenden Jahren auf finanziell gesunde Füße gestellt hätten. Und auch die Bürger wolle er nicht vergessen, sagte Neuner. Jene, die ihn unterstützt aber auch jene, die konstruktive Kritik geübt hätten. Ein Mensch, der beherzt zupacken könne Die künftige Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bezeichnete Mathias Neuner als einen Menschen, der beherzt zupacken würde, wenn es notwendig sei. Gerade in der außergewöhnlichen Situation der vergangenen Wochen habe er schnell erkannt, was zu tun ist. Leider, so Baumgartl, sei aufgrund der Corona-Auflagen eine offizielle Verabschiedung des Oberbürgermeisters aber auch der ausscheidenden Stadträte nicht möglich. „Wir werden das aber nachholen.“ Kulturbürgermeister Axel Flörke (Landsberger Mitte) sagte, Neuner habe die Kultur großzügig gefördert und nannte beispielhaft den Orgelsommer und die Rathauskonzerte. Das Filmfestival Snowdance, das sich in Neuners Amtszeit in Landsberg etabliert hat, sei sicherlich der kulturelle Höhepunkt für den scheidenden Oberbürgermeister gewesen. Kein glückliches Händchen habe Neuner dagegen bei der Bewerbung des Stadtmuseums für die Landesausstellung 2024 bewiesen. Mathias Neuner (Mitte) bei der Grundsteinlegung für das neue Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach" Bild: Julian Leitenstorfer Für die Fraktion der CSU verabschiedete Harry Reitmeir den Oberbürgermeister. Mathias Neuner habe die Stadt im Jahr 2012 aus der Krise geführt, nachdem die riskanten Derivatgeschäfte öffentlich wurden. In seiner Amtszeit sei ein drastischer Schuldenabbau ebenso gelungen, wie der Durchbruch auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik. Was seinen Vorgänger nicht gelungen sei, sei ihm mit der Entwicklung der Industriefläche zu einem neuen Stadtviertel geglückt. Neuner habe den „Schandfleck“ einer neuen Nutzung zugeführt. Vor dem emotionalen Abschied des Oberbürgermeisters hatte der Ferienausschuss einen bislang einmaligen Beschluss gefasst. Die Stadt wird für einzelne Fachbereiche ihrer Verwaltung Kurzarbeit beantragen. Vor wenigen Tagen hatten sich die Tarifvertragsparteien darauf geeinigt, dies erstmals für Verwaltungen zu ermöglichen. Die Vereinbarung sieht anderem vor, dass die Beschäftigten während der Kurzarbeit, je nach Entgeltgruppe 95 Prozent beziehungsweise 90 Prozent ihres bisherigen Nettoentgelts erhalten. Der Tarifvertrag ist nur auf die Corona-Pandemie zugeschnitten und endet am 31. Dezember. In Sachen Kurzarbeit herrscht Einigkeit Im Ferienausschuss herrschte Einigkeit darüber, dass die Stadt Kurzarbeit beantragen sollte – schon alleine aus finanziellen Erwägungen. Denn das Gehalt der in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter bezahlt am Ende die Agentur für Arbeit. Wo Kurzarbeit Sinn macht, sollen nach Meinung von Oberbürgermeister Neuner Personalreferent Roland Schmid und die jeweiligen Abteilungsleiter festlegen. Stefan Meiser (ÖDP) erinnerte an die jährlichen Personalkosten in Höhe von 23 Millionen Euro. „Es ist daher unsere Pflicht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen.“ Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) sprach von einem „schlechten Signal nach außen“, wenn die Stadt auf Kurzarbeit verzichten würde. In der Stadtverwaltung arbeiten derzeit rund 500 Personen. Die Kernverwaltung ist von der Kurzarbeit ausgeschlossen. Als Bereiche, in denen Kurzarbeit Sinn machen würde, wurden in der Sitzung von Personalreferent Roland Schmid unter anderem das Raum- und Verwaltungsmanagement, die Musikschule, die Reinigung, der Bauhof und die Kultur genannt.

