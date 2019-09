Liberation Concert: Musik hat eine große Kraft

Die verbindende Wirkung von Musik über alle Grenzen der Nationalitäten, Religionen und Ideologien hinweg war in diesen Tagen wohl nirgendwo so spürbar wie im Rahmen der Ammerseerenade. Vor allem die erst zweite Auflage des Liberation Concerts stellte die Kraft dieser Gedenkreihe unter Beweis, die diese zu entfalten jetzt schon in der Lage ist. Hohe politische und staatliche Aufmerksamkeit und Unterstützung hat sie jetzt schon sicher.

Im vergangenen Jahr gab der Weltstar Anne-Sophie Mutter mit dem Konzert in St. Ottilien die Initialzündung. Nun waren Vladimir Fedoseyev und Elisabeth Leonskaja nur zu gern bereit, ihr Können und ihre künstlerische Lebensleistung in den Dienst der Sache zu stellen: einmal gegen das Vergessen und zum anderen gegen die in jüngster Zeit wieder zunehmende Intoleranz und den Hass auf Angehörige anderen Glaubens oder Nationen. Die Musik hat eine große verbindende Kraft.

Der Verein Kultur am Ammersee hat in kurzer Zeit mit der Reihe der Liberation Concerts eine starke Plattform geschaffen, durch die Musik und künftig andere Kunstformen der Vergangenheit den Mantel des Vergessens zu entziehen.

Lesen Sie den Artikel zum Kommentar: Liberation Concert: Musik überwindet Ideologien

Themen folgen