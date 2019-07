00:33 Uhr

Lichtenstern führt durch Landsberg

Der Ex-Heimatpfleger stellt die Stadt vor

Mitten in der Hauptreisezeit ist ein neuer Stadtführer über Landsberg erschienen. Geschrieben hat das 92-seitige Heft der frühere Stadtheimatpfleger Anton Lichtenstern. Erhältlich ist das vom Marktoberdorfer Holzheu-Verlag herausgegebene Buch in der Tourist-Information und im Buchhandel.

Anton Lichtenstern ist nicht nur einer der besten Kenner Landsbergs und seiner Geschichte, der frühere Gymnasiallehrer versteht es auch, pointiert und leicht verständlich die Sehenswürdigkeiten und Geschichte der Stadt zu vermitteln. Lichtensterns literarischer Spaziergang beginnt am Hauptplatz, wo er nicht nur Sehenswürdigkeiten wie Rathaus und Marienbrunnen erklärt, sondern auch zahlreiche Häuser und deren historisch bedeutsame Bewohner vorstellt. Anschließend geht es an der Ursulinenkirche vorbei zum Seelberg und von dort aus an den Lech mit Lechwehr, Salzstadel und den Mühlen. Von der Stadtpfarrkirche aus blickt der Autor in die umliegenden Straßen, bevor es über die Alte Bergstraße in die obere Stadt und zum Bayertor geht. Eigene Kapitel sind Sandau sowie der Katharinenvorstadt und Spötting gewidmet.

Der Stadtführer und die darin beschriebenen Sehenswürdigkeiten orientieren sich am offiziellen Stadtplan von Landsberg, der von der Tourist-Information herausgegeben wurde. Dieser Stadtplan in der Mitte des Führers enthält auch Verweise auf die Seiten, auf denen die Objekte beschrieben werden. (ger)

