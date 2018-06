vor 49 Min.

Lieber Acryl, Aktzeichnung oder Aquarell?

Die Dozentenausstellung im Rathausfoyer soll den Teilnehmern der „lechArt“-Akademie die Entscheidung erleichtern

Von Romi Löbhard

Malerei in Acryl, Aquarell, Aktzeichnen oder Radierung? Bei der lechART Akademie 2018 in Landsberg ist das alles unter fachkundiger Anleitung möglich. Von Montag bis Freitag, 6. bis 10. August, bieten die Vhs und das Kulturbüro der Stadt Landsberg in Kooperation zum zweiten Mal die Möglichkeit, sich unter Gleichgesinnten künstlerisch zu betätigen. Um die Entscheidung zu erleichtern, werden die Dozenten und deren Kursangebot im Vorfeld, im Rahmen einer kurzen Ausstellung, vorgestellt.

Der Fokus liegt auf den Dozenten

„Bei der Schau haben wir den Fokus ganz auf die Dozenten gelegt“, erklärte lechART-Initiatorin Katinka Schneweis bei der Vernissage im Rathausfoyer. Interessierte finden neben einem Foto des jeweiligen Kursleiters und dessen Vita eine Beschreibung des Kurses sowie ein Beispiel dessen, was im Kurs entstehen kann. Weiter hat die Akademie das Motto „Alles im Fluss“ bekommen. „Das Angebot soll ein wenig maßgeschneidert werden auf unsere Stadt und den Fluss“, so Schneweis.

Das Motto: Alles im Fluss

Dem haben sich die Dozenten teilweise angepasst. Friedhelm Klein hat seinem Kurs „Aquarellmalerei“ das Thema „Alles fließt davon“ verpasst. Angelehnt an das ewig strömende Wasser des Lechs begibt er sich mit den Teilnehmern ins Wasserfarbenland. „Alles in Bewegung – Motive am Fluss“ ist der Mal- und Zeichenkurs für Jugendliche betitelt. Kursleiter Burkhard Niesel schlägt das Maleratelier dafür direkt am Fluss auf.

Fließend sind die Wechsel nicht nur der Materialien, sondern auch der Techniken von meditativ langen Stellungen bis zu schnellen Slow-Motion-Skizzen beim „experimentierfreudigen Aktzeichnen“ mit Regine von Chossy. Beim Kurs „Radierung-Monotypie“ (Stefan Wehmeier) ist es die Säure, die über die Metallplatte fließt und das Bild entstehen lässt.

Licht, bunt und leicht

Somyot Hananuntasuk war bei der ersten Akademie bereits dabei und überzeugte wohl so, dass sein Kurs für großformatige Acrylmalerei bereits ausgebucht ist. „Licht, bunt und leicht“, der Kinderkurs mit Regula Zwicky und Francesco Marzetti, beginnt mit einem Spaziergang am Lech, wo Materialien gesammelt werden.

Wer sich nicht sicher ist, für den verspricht das theoretische Tagesseminar mit Rupert Fegg Aufklärung. Wer die volle Zeit von fünf Tagen ausnützen möchte, „für den werden wir Möglichkeiten finden, noch in einen anderen Kurs einzusteigen“, versprach Kulturamtschefin Flörke bei der Vernissage.

Öffnungszeiten im Foyer des Historischen Rathauses: bis Sonntag 10. Juni, täglich von 10 bis 17 Uhr. Programmhefte mit Informationen zu Dozenten und Ablauf der lechART Akademie sowie Anmeldeformular liegen bei der Tourist Info sowie an weiteren städtischen Einrichtungen aus. Alle Informationen wie Begleitprogramm oder Materiallisten auch im Internet unter www.lechart.de

