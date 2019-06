00:32 Uhr

„Lifeline“-Film beeindruckt den OB

Im Landsberger Olympia-Kino erlebt das Publikum hautnah mit, was die Flüchtlingsretter tun. Kapitän Claus-Peter Reisch empfiehlt den Politikern, selbst mitzufahren

Von Hertha Grabmaier

Es wurde viel kontrovers diskutiert und geschrieben über die privaten Flüchtlingsrettungsaktionen im südlichen Mittelmeer. Wer nun am Samstag vom bequemen Kinosessel im Olympia-Filmtheater aus dank der Nahaufnahmen von Bord der „Lifeline“ das Entsetzen im Gesicht eines Geflüchteten hautnah erleben durfte, der lieber im Wasser bleiben wollte, als nach Libyen zurückgebracht zu werden, kann ermessen, wie entsetzlich die Zustände dort sein müssen.

Diese und andere bedrückende Momentaufnahmen hat der Journalist und Filmemacher Markus Weinberg während seiner zweijährigen Begleitung des „Lifeline“- Teams mit der Kamera eingefangen, um mit seinem Film die mit der italienischen Küstenwache abgestimmten Rettungsaktionen zu dokumentieren und einem breiten Publikum zu zeigen. Weinberg war bei der Filmvorführung in Landsberg ebenso dabei wie der Gründer der Lifeline-Mission, Axel Steier, Kapitän Claus-Peter Reisch aus Landsberg und Oberbürgermeister Mathias Neuner.

Ehrenamtliche, Hand in Hand arbeitende Crews der inzwischen von Malta beschlagnahmten „Lifeline“ haben bei ihren Einsätzen seit 2017 fast 1000 Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer bewahrt. Dabei gab es zahlreiche brenzlige Situationen etwa beim Auftauchen eines Schiffes der libyschen Küstenwache, oder als bei einer Rettungsaktion aus einem überfüllten Schlauchboot, dem die Luft entwich, 200 Menschen, darunter Frauen und Kleinkinder, bewegungslos ausharren mussten, bis sie endlich an Bord eines größeren Schiffs genommen werden konnten.

Als Kontrast zur Menschlichkeit der Helfer blendete Weinberg Szenen völliger Empathielosigkeit aus den Dresdner Pegida-Demonstrationen ein. Als Vertreter von den Teilnehmern so bezeichneten Lügenpresse konnte er völlig enthemmte Frauen und Männer, die ihre Sicht der Dinge gerne vor laufender Kamera kundtaten, seinen Dreharbeiten hinzufügen. Der Film gibt unaufgeregt und ohne Effekthascherei eine Realität wieder, die der Konsument täglicher Fernsehberichterstattung so stringent kaum serviert bekommt. Die Besucher des Olympia-Kinos bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus. Anschließend stellten sich Weinberg, Claus-Peter Reisch, Axel Steier und Oberbürgermeister Mathias Neuner den zahlreichen Fragen des Kinopublikums.

Kritik gab es dabei an der ausgebliebenen Ehrung für Claus-Peter Reisch seitens der Stadt Landsberg. Dies hatte Neuner, wie mehrmals berichtet, damit erklärt, dass die Rettungsaktionen im Mittelmeer nichts unmittelbar mit Landsberg zu tun hätten. Er selbst zeigte sich zutiefst beeindruckt von dem Film und fand es erschreckend, wie Menschen ohne Chance in Schlauchbooten übers Meer geschickt werden. Organisationen wie die „Mission Lifeline“ funktionierten wie örtliche Feuerwehren, Bergwacht und das Rote Kreuz nur mit viel Engagement im Ehrenamt, und es sei Aufgabe des Staates dieses zu fördern. In diesem Fall forderten die Besucher mehr Unterstützung seitens der Politik, auch der Stadt Landsberg und wollten viel über den Alltag auf dem Schiff erfahren.

Kapitän Reisch wehrte sich gegen jede Form der Kriminalisierung und konnte nur einigen Politikern empfehlen, selbst einmal mitzufahren, um sich die Situation mit eigenen Augen anzusehen, um dann zu entscheiden, retten, ja oder nein. Ihm persönlich sei es ein großes Anliegen das Geschäftsmodell der verbrecherischen Schlepperbanden zu zerschlagen und schnellstens die Fluchtursachen zu bekämpfen. Wie kann, abgesehen von finanziellen Zuwendungen, geholfen werden, wollten einige wissen, und signalisierten Axel Steier im Foyer ihre Bewunderung und Bereitschaft zur Unterstützung des „Lifeline“-Projekts.

