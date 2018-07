10:39 Uhr

Lifeline-Kapitän aus Landsberg spricht bei Demo in München

In München wird heute gegen eine „Politik der Angst“ demonstriert. Der Seenotretter Claus Peter Reisch spricht am Nachmittag.

Von Stephanie Millonig

„Bayern bleibt bunt“: Unter diesem Motto haben über 130 unterschiedlicher Gruppen am heutigen Sonntag zu der Großdemonstration „#ausgehetzt – Gemeinsam gegen die Politik der Angst“ in München eingeladen. Startpunkt ist um 13 Uhr am Goetheplatz, ab 15 Uhr spricht unter anderem der Landsberger Claus Peter Reisch. Bei der Schlusskundgebung am Königsplatz. Als Kapitän des Seenotrettungsschiffs Lifeline wartete er mehrere Tage mit 234 Flüchtlingen an Bord vor Malta auf die Erlaubnis in einen Hafen fahren zu dürfen wartete und muss sich Ende Juli dort wieder vor Gericht wegen der Schiffsregistrierung verantworten. Reisch befindet sich in prominenter Gesellschaft: Angekündigt sind neben vielen anderen Max Uthoff, Luise Kinseher, Friedrich Ani und Urban Priol sowie eine Reihe von Musikbands.

Ein Zeichen gegen den Rechtsruck

Die Veranstalter wollen ein „Zeichen gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte“ setzen. Die Demonstration richtet sich vor allem gegen die Politik und Aussagen von CSU-Politikern im Land und auch in Bundesregierung und Bundestag: Die Konterfeis von Bundesinnenminister Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsiden Markus Söder und dem Vorsitzenden der CSU in Bundestag, Alexander Dobrindt, finden sich auf dem Demonstrationsaufruf. Den Politikern wird vorgeworfen, sich ihre Agenda von „undemokratischen, menschenrechts-feindlichen und rechten Populisten“ vorgeben zu lassen.

Protestiert wird unter anderem gegen die die Kriminalisierung von Geflüchteten und deren Internierung in Abschiebelagern sowie die Diffamierung der Helfer. Das Polizeiaufgabengesetz ist ein weiterer Punkt, ebenso Waffenlieferungen an „menschenfeindliche Regime“ statt der Bekämpfung von Fluchtursachen. Statt soziale Probleme wie Pflegenotstand oder Altersarmut anzugehen, würden Scheindebatten zur Leitkultur geführt und statt volle Gleichberechtigung unabhängig von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu fördern, werde ein „rückwärtsgewandtes Weltbild“ gestützt.

Flüchtlingshelfer aus der Region

Die Initiativen, die zur Demo aufgerufen haben, reichen von politischen Parteien wie der Kreis- und Landesverband der Grünen und der Münchner ÖdP, der SPD Hadern, mehreren Gruppierungen der Gewerkschaft Verdi und der Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit im evangelisch-lutherischen Dekanat bis hin zur Rosa Liste. Viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer haben sich dem Aufruf angeschlossen, aus der Region sind es der Helferkreis Geltendorf, Greifenberg und Herrsching, das Café Blabla in Herrsching sowie der Augsburger Flüchtlingsrat.

Mit auf der Liste sind auch das Münchner Volkstheater und die Kammerspiele München, was bereits zu Kritik der CSU und einer öffentliche ausgetragenen Auseinandersetzung geführt hat.

