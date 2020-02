vor 23 Min.

Linienbus brennt am Busbahnhof

Am Freitag hat am Landsberger Busbahnhof ein Linienbus gebrannt. Ein Fußgänger hatte den wartenden Fahrer darauf aufmerksam gemacht.

Am Landsberger Busbahnhof hat am Freitagvormittag ein Linienbus gebrannt. Das berichtet die Polizei. Der wartende Busfahrer wurde demnach von einem Fußgänger darauf aufmerksam gemacht, dass der Motorraum am Heck in Flammen stehe.

Der 60-jährige Fahrer versuchte noch, den Brand zu löschen. Letztlich konnte er aber ein Ausbrennen des Motorraums nicht mehr verhindern. Er wurde ins Krankanhaus gebracht, um zu klären, ob er sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen hatte. Der Schaden beträgt 30.000 Euro. (AZ)

