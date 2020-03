Linkes Bündnis fordert: Dießener SPD soll Lisa Fitz wieder ausladen

Plus Heute Abend tritt Lisa Fitz auf Einladung der Dießener SPD in Raisting auf. Doch daran gibt es Kritik. Das Linke Bündnis wirft der Kabarettistin Antisemitismus vor.

Heute Abend tritt Lisa Fitz im Gasthof zur Post in Raisting mit ihrem Programm "Flüsterwitz" auf. Veranstalter ist der SPD Ortsverein Dießen. Schon länger gibt es inhaltliche Kritik am Programm der Kabarettistin. Der Vorwurf: Antisemitismus. Deswegen fordert das Linke Bündnis gegen Antitsemitismus München (LBGA) jetzt auch, die Künstlerin wieder auszuladen. Doch der Vorsitzende der Dießener SPD denkt gar nicht daran.

Was wirft das Linke Bündnis Lisa Fitz Vor? Sie verbreite „antisemitische Verschwörungsideologeme“ und unterhalte Verbindungen zu Personen aus dem politischen rechten Spektrum. Festgemacht wird die Kritik an Liedsequenzen, in denen von Rothschilds, Rockefellers und Soros die Rede ist, die auf dem „Scheißeberg des Teufels Dollars horten“. Die LBGA sieht durch die Identifizierung der Schurken mit Rothschild, Rockefeller und Soros eine deutliche antisemitische Färbung in diesen Textzeilen.

Für die SPD handelt es sich um Kritik am Kapitalismus

Der Vorsitzende der Dießener SPD, Patrik Beausencourt, hat sich bereits mit der Thematik auseinandergesetzt und sich mit der Definition der Vereinten Nationen, was Antisemitismus ist, beschäftigt: „Wir sehen alle Vorwürfe als nicht belastbar an, auch nachdem was Frau Fitz mir gegenüber geäußert hat.“ Dies sei die Auffassung der gesamten Vorstandschaft. Es handelt sich laut Beausencourt bei den kritisierten Zeilen um Kapitalismuskritik und die Namen Rothschild, Soros und Rockefeller stünden plakativ für den Kapitalismus. Das sei in diesem Zusammenhang ihre Gemeinsamkeit, nicht ihr Judentum.

Lisa Fitz schreibt auf ihrer Homepage: „Ich war nie antisemitisch, ich bin nicht antisemitisch und ich werde nie antisemitisch sein. Dies widerspricht meinem ganzen Wesen, meinem gesamten Schaffen, meinen Absichten, meinem Denken, meinen humanistischen Zielen. Bestenfalls den Vorwurf der Unbedachtheit kann man mit mir diskutieren.“

Die Mehrzweckhalle bleibt für Fitz verschlossen

Mit der Kritik des Münchner Bündnisses, in dem die Grüne Jugend, die Linksjugend, der SJD – Die Falken München, die Emanzipatorischen Linken und das Antifaschismus-Referat der Ludwig-Maximilians-Universität vereint sind, steht die Veranstaltung der Dießener SPD zum zweiten Mal im Fokus der Öffentlichkeit: Im Oktober 2019 hatte es der Dießener Marktgemeinderat abgelehnt, dass die Kabarettistin und Liedermacherin in der Mehrzweckhalle auftritt. Doch das hatte andere Gründe.

Als offizielles Argument wurde genannt, dass die Halle bis 22 Uhr von örtlichen Vereinen genutzt wird. Aus der damaligen Diskussion im Gemeinderat war aber auch herauszuhören, dass die anderen Parteien und Gruppierungen keine Veranstaltung einer Partei mit einer Künstlerin, die möglicherweise ähnliche Ideen und Grundsätze vertritt wie die Sozialdemokraten, so kurz vor der Wahl in einem kommunalen Gebäude wollten .

Lisa Fitz ist am heutigen Dienstag ab 20 Uhr im Gasthof zur Post in Raisting zu erleben.

Lesen Sie dazu auch: Lisa Fitz sagt, was man nicht sagen darf

Lisa Fitz bringt das Publikum zum Lachen und zum Nachdenken