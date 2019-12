vor 46 Min.

Literatur aus hiesigen Werkstätten

Der Landsberger Autorenkreis legt seine vierte Anthologie vor

Im evangelischen Gemeindehaus ist vor Kurzem die vierte Anthologie des Landsberger Autorenkreises vorgestellt worden. Die von Carmen Kraus lektorierte Textsammlung versammelt auf 341 Seiten Lyrik und Prosa von 33 Autoren. Mit ihrem Titel „Werkstattgespräche“ knüpft sie an Horst Bieneks 1962 veröffentlichte Interviewsammlung „Werkstattgespräche mit Schriftstellern“ an.

Die Menge an Texten und Verfassern ließ denn auch den Schirmherrn der Buchvorstellung, Alt-Oberbürgermeister Franz Xaver Rößle, etwas aufseufzen, bevor er dem Herausgeber Dr. Boris Schneider für Auswahl und Anordnung der literarischen Beiträge Respekt zollte. So berichtet es der Autorenkreis in einer Mitteilung über den bislang größten Sammelband der Gruppe.

Trotz des gleichnamigen Titels sind die Landsberger „Werkstattgespräche“ doch etwas anderes als Bieneks Veröffentlichung vor 57 Jahren. Sie seien eher „Werk-Stadtgespräche“, räumt auch der Herausgeber in seinem Vorwort ein.

Die Beiträge sind auch keine Interview-Stücke und auch nicht nach Textformen wie Ballade, Sonett, Reim, Prosa oder Essay sortiert, sondern Themen leiten die einzelnen Kapitel ein: Alles im Fluss, Zeit, Raum, Stein, Drachen, Karussell, Gedankensprünge, interpretierbare Lyrik. „Ausprobieren“ riet Rößle zu dem letztgenannten Kapitel, bevor er mit dem Gedicht „Verkorkst“ eine Kostprobe solch interpretierbarer Dichtkunst gab, der noch weitere folgten wie zum Beispiel: „Drum, dies Wort, ich brauch es nicht. Höchstens heut’, für dies Gedicht.“

Vieles brauche man nicht, aber es mache das Leben schöner, leichter und befriedige die Neugier. Und wenn er diese als Schirmherr erfüllt habe, dann sei seine Aufgabe erfüllt, meinte Rößle. Anschließend verdeutlichten die Lesungen von 21 Autoren die Vielfalt des Schreibens im Autorenkreis. (lt)