Lockdown-Regeln: Das Vertrauen im Landkreis Landsberg schwindet

Was ist das nur für eine Politik? Viele Menschen halten sich inmitten des Corona-Lockdowns vorbildlich. LT-Redakteur Dominic Wimmer hinterfragt das Hickhack der großen Entscheider.

Ostern im totalen Lockdown – jetzt also doch nicht. Bei vielen Menschen im Landkreis Landsberg hat der Beschluss, dass Gründonnerstag und Karfreitag das öffentliche Leben im Corona-Lockdown komplett runtergefahren wird und dann am Karsamstag vor den beiden nächsten Feiertagen Supermärkte wieder öffnen dürfen, für Kopfschütteln gesorgt.

Autowerkstätten, Friseure, Ärzte und viele mehr haben nach dem Beschluss von Bund und Ländern Termine von Kunden und Patienten für den 1. April abgesagt. Und jetzt? Wieder alles auf Anfang. Die Entschuldigung der Kanzlerin bei den Bürgern lässt tief blicken. Angela Merkel hat in ihrer Amtszeit noch nie „sorry“ gesagt. Dazu gehört Größe, aber warum musste es so weit kommen? Gibt es nicht ausreichend Experten und Berater der Bundesregierung? Warum wurde am Montag bis mitten in die Nacht getagt, wenn zwei Tage später alles wieder aufgehoben wird?

Viele Menschen im Landkreis Landsberg verhalten sich vorbildlich

Viele Menschen distanzieren sich von der Politik und das Vertrauen schwindet angesichts nicht mehr nachvollziehbarer Entscheidungen. Das hört man bei Gesprächen an der Supermarktkasse oder am Gartenzaun. Es wäre ja auch absoluter Nonsens gewesen, die Supermärkte nur am Karsamstag rund um Ostern zu öffnen. Man stelle sich einmal diesen Andrang vor – beispielsweise am Landsberger Fachmarktzentrum. Abstand halten, wäre da quasi mehr möglich.

Wem man ein Kompliment aussprechen muss, sind die Menschen im Landkreis Landsberg. Wie die niedrigen Infektionszahlen der vergangenen Wochen zeigen, halten sich bei uns die Menschen offenbar weitestgehend vorbildlich an die Regeln. Natürlich gehört auch etwas Glück dazu, dass es zuletzt keine massiven Corona-Cluster gab. Aber die Menschen handeln besonnen. Das würde man sich auch von der großen Politik wünschen, die vor allem beim Angebot der Testkapazitäten und bei der Impfstoff-Beschaffung den Versager-Stempel nicht mehr los wird.

