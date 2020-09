vor 17 Min.

Löwenmarsch startet in Kaltenberg: Diese Promis sind dabei

Plus Beim von Prinz Ludwig von Bayern organisierten Löwenmarsch geht es in 24 Stunden von Schloss Kaltenberg nach Hohenschwangau. Was sich die Teilnehmer vorgenommen haben.

Von Stephanie Millonig

Der Prinz und die Wanderer sind wieder unterwegs: Am Samstag um 14 Uhr starteten Ludwig Prinz von Bayern und rund 300 Teilnehmer in der Ritterarena von Schloss Kaltenberg zum 100 Kilometer langen Löwenmarsch, einem Charity-Lauf, der Geld für das Hilfsprojekt „Learning Lions einbringen soll. 100 Kilometer in 24 Stunden – das ist ein ambitioniertes Ziel. Nicht jeder geht die ganze Strecke, manche stoßen auch später dazu, insgesamt sind rund 500 Personen – mehr sind wegen Corona nicht erlaubt – unterwegs. Darunter sind auch einige Prominente.

Otto Fischer, bekannt wegen seines Engagements bei der FT Jahn Landsberg, organisiert selbst Spendenveranstaltungen wie den Silvester- und den Mondscheinlauf in Landsberg. So hat dem 58-jährigen Unterdießener das Charity-Konzept gleich zugesagt. Die gemeinnützige Organisation Learning Lions bildet Jugendliche in einer abgelegenen Region Kenias in IT-Berufen aus, die sie dann auch vor Ort ausüben können. Fischer ist gemeinsam mit drei Freunden aus Unterdießen unterwegs, 50 bis 60 Kilometer zu wandern hat er sich vorgenommen. Angst vor einem Regenschauer, der vorhergesagt ist? „Vielleicht kommt was in der Nacht, aber es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, sagt Fischer. 130 Euro hat er bereits an Spenden gesammelt. Denn so funktioniert der Spendenlauf: Jeder Teilnehmer sammelt, auf der Internetseite des Löwenmarschs können Spenden getätigt werde.

Einige Teilnehmer kommen an ihre körperlichen Grenzen

Nina-Caroline Zimmermann verbucht schon 515 Euro an Spenden. Die 26-Jährige stammt aus Finning und will 50 Kilometer schaffen: “Wenn‘s geht, aber schon 100 Kilometer“. Speziell trainiert habe sie nicht, aber sie wandere gerne, gehe auf Skitouren und jogge. Und vor Kurzem sei sie 30 Kilometer gegangen. Zu Afrika habe sie keine besondere Verbindung, aber Nina-Caroline Zimmermann findet, es sei ein tolles Projekt. Und eine gute Idee, so Spenden zu sammeln: Sie reizt es an körperliche Grenzen zu gehen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

Anna Seeberger aus Viersen (Nordrhein-Westfalen) wird nicht an ihrer körperlichen Grenzen kommen. Die 51-Jährige hat im vergangenen Jahr die Wander-Weltmeisterschaft in Österreich im Einzel und im Team gewonnen. Bei dieser Meisterschaft geht es unter andrem darum viele Kilometer in einer bestimmten Zeit zu schaffen, wie sie erzählt. Aber dies „cross“, also quer durch die Landschaft, nicht auf Wegen. „Hier ist der Weg das Ziel“, sagt sie über den Löwenmarsch.

Ein Weg, der für Anja Mottok und Olli Huhse etwas ganz Besonderes ist. Die 42-jährige Ulmerin und der 57-jährige Niederbayer haben sich beim Löwenmarsch 2019 kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Mit einem flapsigen Spruch beim Start machte Olli Huhse auf sich aufmerksam und beide gingen gemeinsam bis Hohenschwangau. In der durchwanderten Nacht gab er ihr Rückhalt, wie beide erzählen, als es um die letzten Kilometer vor dem Ziel ging, war sie es, die zum Durchhalten drängte. „Es war anstrengend“, sagt Anja Mottok.

Auch Ludwig Prinz von Bayern startet „mit einem gewissen Respekt“, wie er dem Landsberger Tagblatt sagte. „Ich hoffe, alle haben Regenzeug dabei“, doch vielleicht komme man auch ohne Regen durch, es gebe unterschiedliche Wetterprognosen.

90.000 Euro an Spenden sind schon eingegangen

Bei der Rede zum Start dankt er nicht nur den Teilnehmern – „Sie sind das Herz des Löwenmarsches“– sondern auch den Behörden, die die Veranstaltung in Coronazeiten möglich gemacht hätten. Und er bat darum, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, also Maske zu tragen oder den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. 500 Teilnehmer würden es auf der Strecke sein, so Ludwig Prinz von Bayern und jetzt seien schon 90.000 Euro eingegangen und 30.000 zugesagt. Die Wanderer könnten noch während des Laufs in den sozialen Medien werben, „vielleicht schaffen wird die 150.000 Euro“.

Verantwortung auch für Afrika zu übernehmen, diesen Aspekt der Veranstaltung hob Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler hervor, der den Löwenmarsch die ersten Kilometer bis St. Ottilien begleitete. Mit von der Partie sind auch die Bundestagsabgeordneten Michael Kießling (CSU) und Florian Post (SPD) sowie der frühere deutsche Eiskunstläufer und zweifache Europameister Norbert Schramm. Nach einem Segen von Erzabt Wolfgang Öxler machten sich die Wanderer durchs Tor der Ritterarena auf den Weg. Am Ammersee entlang, geht es über Wessobrunn in Richtung Hohenschwangau.

