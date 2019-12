vor 17 Min.

Losaktion in Landsberg: Familie Neuner fährt auf die Wiesn

Am Sonntagabend werden im „Hellmairs“ in Landsberg die Gewinner der Weihnachtstombola gezogen. Der Oberbürgermeister und seine Frau dürfen jubeln.

Von Thomas Wunder

Es war die perfekte Dramaturgie der großen Benefizaktion, die das „Hellmairs“ Landsberg zugunsten der Kartei der Not organisiert hatte. Drei Hauptgewinne waren am Sonntagabend noch zu vergeben als „Weihnachtsengel“ Martina Pischel die Losnummer 801 zog. Danach jubelten Oberbürgermeister Mathias Neuner und seine Frau Renate. Sie hatte das richtige Los gekauft und einen Wiesn-Besuch für zehn Personen gewonnen.

Dominik Wagmann und Claus Moritz, die Betreiber des Hellmairs Café-Bar-Restaurant, hatten drei Wochen zuvor die Idee gehabt, „etwas Gutes zu tun“. Von der Dynamik, die die Aktion danach entwickelte, waren beide überrascht. Innerhalb weniger Tage hatten sie über 50 Unternehmen aus der Stadt und dem Landkreis gewonnen, die Preise für die Tombola zur Verfügung stellten. Danach verkauften sie über 700 Lose. Am Sonntag wurden 113 Gewinner ermittelt.

"Eine vorgezogene Bescherung"

Die 32 Hauptgewinne zog Losfee Martina Pischel in ihrem leuchtenden Weihnachtsengelkostüm bei einer Gala im Hellmairs. Der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller hatte ein Auge darauf, dass bei der Ziehung alles mit rechten Dingen zuging und LT-Redakteur Dominic Wimmer moderierte den Abend gewohnt souverän. Die Einnahmen aus dem Losverkauf (jedes kostete fünf Euro) kommen zu 100 Prozent der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung zugute. „Eine vorgezogene Bescherung“ nicht nur für die Gewinner der Tombola, wie es Dominic Wimmer formulierte, sondern auch für Menschen in Not aus der Region.

Über 100 Preise gab es bei der Benefizaktion zu gewinnen. Bereits am Nachmittag waren die Gewinner der kleineren Sachpreise ermittelt worden, ab 20 Uhr waren die 32 Top-Gewinne an der Reihe. Den Hauptpreis, eine Platin-Mitgliedschaft im Hardy’s Fitnesscenter in Greifenberg und Landsberg im Wert von 1200 Euro, gewann das Los mit der Nummer 958. Der Gewinner war gestern nicht vor Ort und kann seinen Preis, wie alle anderen Gewinner auch, in den nächsten Tagen im Hellmairs abholen.

Eine Übersicht der Gewinner und Preise findet sich auf der Homepage des Hellmairs.

Die Fotos von der Gala im Hellmairs:

32 Bilder Die große Hellmairs Weihnachts Tombola Bild: Thorsten Jordan

