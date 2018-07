07:34 Uhr

Ludenhausen: Sudbury Schule bald wieder offen?

Wann wird die Schule in Ludenhausen wieder aufgemacht?

Am Montag wird die Schließung vor dem Verwaltungsgericht München verhandelt. Viele wollen die Wiedereröffnung.

Nach zwei Jahren Schließung wird am Montag, 2. Juli, vor dem Verwaltungsgericht München darüber entschieden, ob die Regierung von Oberbayern der Sudbury Schule Ammersee unrechtmäßig die Weitergenehmigung verweigert hat. Sollten die Schulvertreter recht bekommen, würde die Sudbury Schule ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Viele Gespräche mit den Ministerien

Seit der Schließung vor zwei Jahren haben die Sudbury-Vertreter eine Vielzahl von Anstrengungen für die Wiedereröffnung unternommen: Sie haben Gespräche mit Vertretern des Ministeriums und der Regierung geführt, mehrmals vor dem Kultusministerium demonstriert, Schüler haben symbolisch ihre Ranzen an den Nagel gehängt, ein Internationaler Tag der Solidarität wurde ins Leben gerufen. Wissenschaftler, Pädagogen, Fachleute, Verbände, Lehrer, Eltern und Schüler aus dem In- und Ausland haben sich für die Wiedereröffnung ausgesprochen. Dank zahlreicher Spenden konnte sich die Schule auch finanziell über Wasser halten. „Wir sind für all die Unterstützung sehr dankbar, sie hat uns immer wieder Kraft gegeben“, sagt Sudbury-Vertreterin Monika Diop-Wernz.

