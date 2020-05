Ludwig Kaiser im Porträt: Lehrer im Gefängnis und Stadtrat

Plus Etliche altgediente Stadt- und Kreisräte hören Ende April auf. Das LT stellt sie vor. Ludwig Kaiser war in Landsberg zuerst für den Sport und später für die Senioren zuständig.

Ludwig Kaiser hat beschlossen, dass es mit der Politik nun gut ist. Für die Stadtratswahl hat er sich auf Zutun von Felix Bredschneijder zwar wieder für die SPD aufstellen lassen – mit Bedacht jedoch nur auf Listenplatz 30. „Ich wollte nicht mehr gewählt werden“, sagt der 69-Jährige. Nach 23 Jahren – so lange gestaltete er die Stadtpolitik für die Sozialdemokraten mit – sei es Zeit für Jüngere. „Wäre ich gewählt worden, ich hätte nicht mehr angenommen“, sagt der Opa von fünf Enkelkindern. Nach einer schweren Krankheit seien jetzt andere Dinge wichtiger.

Ende April ist er von einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt nach Hause gekommen. Dort erholt er sich von einer Krebsoperation. „Das wird auch irgendwann wieder“, sagt er zuversichtlich und zeigt sich froh darüber, dass keine Chemotherapie nötig ist. Schon bevor er von seiner Erkrankung wusste, habe er nicht mehr zurück ins Rathaus gewollt, sagt er.

Ludwig Kaiser (rechts) im Jahr 2008 mit seinen Lehrerkollegen Mario Lattermann-Mailänder und Helmuth Ebert in der Justizvollzugsanstalt Landsberg. Bild: Sibylle Seidl-Cesare (Archivfoto)

Bis 1993 unterrichtete Ludwig Kaiser an der Hauptschule in Kaufering. 18 Jahre war er an der Regelschule tätig, bis er in die JVA Landsberg wechselte. Mit zwei Kollegen war er dort bis 2014 für die schulische Ausbildung von Gefangenen zuständig. „Für Politik habe ich mich schon immer interessiert“, sagt er. 1995, da war Kaiser Vorsitzender der FT Jahn Landsberg und entsprechend bekannt, konnte ihn Ingo Lehmann für den Parteieintritt gewinnen. Im Januar 1997 rückte er als 46-Jähriger in den Stadtrat nach. „Bis 2012 war ich Sportreferent“, erzählt er, „dann wurde alles neu sortiert und ich war von da an für die Senioren zuständig“.

Ingo Lehmann bezeichnet Kaiser als einen seiner wichtigsten politischen Wegbegleiter, neben Ruth Sobotta und Dieter Völkel. Mit Blick auf sein Wirken im Stadtrat bezeichnet sich Kaiser selbst als keinen großen Redner. „Ich war sehr zurückhaltend“, sagt er. Die Arbeit im Stadtrat erlebte der ehemalige Lehrer als sehr positiv – auch wenn er „manchmal keinen Bock“ auf die Sitzung gehabt habe. „Man bekommt Einblick in Dinge, die ein normaler Bürger nicht kriegt“, sagt er. Mitgestalten zu können, sei das Schöne an der Kommunalpolitik.

Zuletzt acht Jahre lang im Bauausschuss

Besonders gern erinnert sich Kaiser an die Mitarbeit in dem Gremium, das sich mit der Begutachtung der Architektenentwürfe für das neue Wohnviertel am Papierbach beschäftigte. Die zurückliegenden acht Jahre gehörte Kaiser dem Bauausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss an. Beim einen sprach ihn die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung an, beim anderen die Tatsache, hinter den Kulissen einem Wirtschaftsprofi wie Stefan Meiser (ÖDP) als Vorsitzendem über die Schulter blicken zu können. „Beides war sehr interessant und hat Spaß gemacht“, so das Fazit des langjährigen Stadtrats.

Mit dem Abschied aus der aktiven Politik will Ludwig Kaiser auch aus der SPD austreten – seine politische Überzeugung aber bleibe die gleiche. „Ich werde weiter Sozialdemokrat sein“, sagt er. Das politische Geschehen von der kommunalen bis zur Bundesebene verfolgt er mit großem Interesse. Jedoch agiere die SPD vor allem im Bundestag nicht immer seinen Vorstellungen entsprechend. „Ich hätte viele gute Ideen, aber da hört man nicht auf mich“, sagt Kaiser und lacht. Zuletzt hätte er die Bundes-SPD lieber in der Opposition gesehen. Viele Ideen der Partei habe sich so „Frau Merkel“ auf die Fahnen geschrieben – und die SPD habe sich das einfach gefallen lassen.

Die sportlichen Hobbys musste er zurückschrauben

Eine Tochter, ein Sohn und fünf Enkelkinder zwischen vier und 13 Jahren sind der Lebensinhalt von Ludwig Kaiser und seiner Ehefrau Gertrud. „Leider sehen wir sie zurzeit nicht, aber wir telefonieren täglich“, sagt er. Die sportlichen Hobbys, die er früher mit Frau und Kindern ausübte, wie Bergsteigen und Radfahren, musste er aus gesundheitlichen Gründen schon seit Längerem zurückschrauben. Doch bis zum Sommer 2019 war das Ehepaar Kaiser fast täglich im Inselbad und zog dort seine Bahnen, immer zwischen 500 und 1000 Meter.