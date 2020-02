vor 54 Min.

Lumpiger Donnerstag: Drogen, Schläge und Tritt gegen den Kopf

Am Lumpigen Donnerstag hatte die Polizei vor allem in den Abendstunden in Landsberg einiges zu tun.

Der Lumpige Donnerstag verläuft bis zum späten Nachmittag in Landsberg friedlich. Abends hat die Polizei einiges zu tun. Hunderte Partygäste wollen das "Moritz" stürmen.

Von Dominic Wimmer

Der Lumpige Donnerstag 2020 ist Geschichte. Während untertags laut Polizei äußerst friedlich in Landsberg gefeiert wurde, ging es in den Abendstunden rund. Vor allem im Bereich um das Partyzelt auf der Waitzinger Wiese kam es zu mehreren Körperverletzungen, die die Polizei auf Trab hielten.

„Insgesamt wurden durch die eingesetzten Polizeikräfte im Tagesverlauf elf Körperverletzungen, drei gefährliche Körperverletzungen sowie drei Betäubungsmittelverstöße aufgenommen“, teilt die Polizei Landsberg mit. Bereits gegen 12.30 Uhr gerieten zwei Gruppen unmaskierter Jugendlicher am Hauptplatz in Landsberg aneinander. Dort kam es offenbar zu gegenseitigen Beleidigungen und Schubsereien. Gegen 14.30 Uhr trafen die beiden Gruppen erneut aufeinander, diesmal in einem Supermarkt in der Saarburgstraße. Vor dem Geschäft kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung, die sich in Richtung Katharinenstraße verlagerte. Dort schlug ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu einem 17-jährigen Landsberger mit einer Glasflasche von hinten auf den Kopf. Das Opfer wurde ins Klinikum gebracht, wo die Verletzungen abgeklärt wurden.

Ein Partygast fuchtelt mit einer abgebrochenen Flasche rum

Eine zerbrochene Glasflasche war dann gegen 18 Uhr im Partyzelt im Spiel, als ein Partygast damit unkontrolliert herumfuchtelte und zwei Personen Schnittverletzungen zufügte. Bei den Leichtverletzten handelte es sich um eine 24-Jährige und einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Gegen 20.35 Uhr wurde ein 33-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern vor dem Partyzelt auf der Watizinger Wiese im Laufe eines Streits gegen den Kopf getreten. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 melden sollen. Gegen 22.15 Uhr musste der Einsatzzug aus Fürstenfeldbruck an der Waitzinger Wiese anrücken. Nachdem das Partyzelt geschlossen hatte, wollten Hunderte Partygäste ins benachbarte "Moritz". Dort bauten die Menschenmenge so einen Druck auf die Türsteher auf, dass diese die Polizei riefen. Die Beamten konnten die Lage aber rasch beruhigen.

So fällt das Fazit der Polizei aus

„Unterm Strich zieht die Polizeiinspektion Landsberg jedoch ein positives Resümee. Auch wenn einige Körperverletzungen aufgenommen wurden, verlief der Lumpige Donnerstag gerade im Verlauf des Umzugs und dem anschließenden Faschingstreiben in der Innenstadt - gerade im Bezug auf die Zuschauerzahlen und den doch erhöhten Alkoholkonsum - relativ ruhig“, so das Fazit.

