Lyrik als Werkzeug

Detlev Möller in der Säulenhalle

Von Nue Ammann

„Mit meinen Texten möchte ich in Kommunikation mit den Menschen treten“, so Detlev Möller, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, der noch bis Sonntag, 8. März, seine Gedichte und Ideen in der Säulenhalle zeigt. „Meist werden wir in der täglichen Kommunikation zum Objekt gemacht. Da geht es um Information, die nichts mit uns zu tun hat und uns daher nicht berührt. Meine Texte beschreiben unterschiedliche Situationen und Bereiche des Lebens, die einfach ins Leben greifen. Es geht mir darum zu sagen, was zu sagen ist und gesagt werden muss.“

Die durch die Verrentung gewonnene Zeit brachte Detlev Möller zum Schreiben und so begann er zu Ostern 2018, erste Gedichte zu verfassen. „Es ist aus mir herausgebrochen und ich habe rund 300 Gedichte geschrieben. Doch diese nur auf dem PC zu haben, das erschien mir nicht sinnvoll.“ Denn, erzählt Detlev Möller, Literatur und Lyrik im Besonderen sei für ihn ein Weg, „abgeschliffene Sprache neu zu öffnen“, um ein „anderes Hineinhören und Verstehen“ zu ermöglichen. „Sprache ist etwas Wunderbares“, schwärmt er und fügt hinzu, „die Ausstellung ist auch eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation der Verrohung unserer Sprache“.

Die Idee, seine Gedichte in der Säulenhalle zugänglich zu machen, kam ihm durch Besuche anderer Ausstellungen und seine Begeisterung für „dieses positive Phänomen“ der konstanten Belegung der Räumlichkeit und des wechselnden Ausstellungsangebots dort. „Da bin ich wieder Kirchenmann. Mich begeistert das ‚Oasenhafte’ des Ortes, draußen wogt der Verkehr und drinnen herrscht Ruhe.“ Diese Art einer reflexiven Kontemplation inmitten des Lebens spiegelt sich auch in seinen Gedichten wider.

Das Konzept seiner Ausstellung mit dem sehr treffenden Titel „Ins Leben Greifen“ umfasst neben der Präsentation seiner Gedichte und einiger malerischer Arbeiten von Jugendlichen der Realschule Mering, die sein erstes Haiku bildnerisch umsetzten, auch eine Reihe von Lesungen und Vortragssituationen mit den vier Landsberger OB-Kandidaten. Zwei Wochen vor der Wahl sicherlich ein besonderes Ereignis, das den Besuchern ermöglichen soll, die Kandidaten „anders zu erleben“, so Detlev Möller. Denn jeder der vier OB-Kandidaten wird auch in Sachen Lyrik unterwegs sein und selbst oder durch Sprecher, einige Gedichte von Detlev Möller vortragen (lassen), um im Anschluss über seine „kulturpolitischen Absichten“ zu informieren.

Die Ausstellung „Ins Leben Greifen“ wird bis zur Finissage am 08. März um 17 Uhr jeden Tag von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein und an den Veranstaltungsabenden bis 22 Uhr. Auf dem Programm stehen noch Freitag, 6. März, Felix Bredschneijder, ab 19.15 Uhr, sowie am Samstag, 7. März, OB Neuner und MdL Alex Dorow ab 17 Uhr.

