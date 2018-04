vor 36 Min.

Maifeiern: Vom „Boarischen“ bis Hip-Hop

Die Dießener Trachtenjugend tanzt auf diesem Archivbild in St. Georgen bei einer Feier neben dem bereits stehenden Maibaum. In manchen Orten wird um den Maibaum getanzt, anderenorts nutzt die Dorfjugend die Gelegenheit, zu modernen Klängen in den Mai zu tanzen.

Brauchtum Früher wurde um den Maibaum getanzt. Heute trifft sich die Jugend eher einen Abend zuvor im Festzelt. Aber auch Volkstanz ist wieder in

Von Stephanie Millonig

In vielen Orten des Landkreises werden am Dienstag wieder Maibäume aufgestellt – mittlerweile eine der wohl bekanntesten Brauchtumsveranstaltungen in Bayern. Gar so alt ist die Tradition am Lechrain freilich nicht, wie aus Karl von Leoprechtings Schrift über „Bauernbrauch und Volksglaube in Oberbayern“ zu erfahren ist.

Die weniger schönen Mädchen bekommen einen kleinen Schandbaum

Der Mitte des 19. Jahrhunderts auf Schloss Pöring lebende Adelige berichtet, dass der Brauch, „hohe, aufgezierte Maibäume“ unter „Theilnahme der ganzen Gemeinde mit fröhlichem Sang und Tanz“ zu setzen erst „gegen die Amper“ zu gebräuchlich sei. Entlang der Amper und der Würm feiere man den 1. Mai daher als „großen Freudentag“. Maifeuer gab es am Lechrain laut Leoprechting keine, aber die Nacht auf den Feiertag galt als Freinacht und gehörte den Ledigen: Maien. Das heißt, kleine Bäumchen wurden den Mädchen des Dorfs auf den First gebunden oder ans Kammerfenster gesteckt – bunt geschmückte an die der beliebten Mädchen, dürre mit Lumpen verunstaltete Bäume bei „schlechten Weibsbildern“.

Die Nacht auf den 1. Mai ist die Walpurgisnacht, Leoprechting spricht von der Haupt-Trudennacht, und im deutschen Kulturgut hat sich Goethes Beschreibung des Hexentanzes auf dem Blocksberg niedergeschlagen. Zu wilden Hexentänzen kommt es heutzutage wohl kaum – der Tanz in den Mai ist zu meist eine Discoveranstaltung für die Dorfjugend, da das Zelt für die Veranstaltung am nächsten Tag bereits aufgestellt ist. In Oberwindach ist dies erstmals der Fall, wie Robert Ziegler von den Maibaumfreunden erzählt. Die Oberwindacher Jugend feiert schon im Vorfeld. DJ Icyice wird auflegen, „von allem etwas – von Hip-Hop bis Schlager“. Ziegler hofft, dass auch junge Leute aus den benachbarten Orten kommen, „Wenn’s 200 Leute würden, wär’s genial.“

Der Tanz als Partnerbörse

Einen Volkstanz in den Mai veranstaltet der Dießener Trachtenverein. Dies hat aber weniger mit einer langen Tradition zu tun, als mit der Termingebung, wie Sepp Kaindl vom Trachtenverein verrät: „Am 30. April gab es noch keinen anderen Volkstanz.“ In seiner Jugend kann sich der 68-jährige Dießener an keine Volkstanz zum 1. Mai erinnern. „Damals gab es andere Tanzveranstaltungen, auf keinen Fall Volkstanz.“

Eine Generation zuvor verging freilich keine Brauchtumsveranstaltung oder Feier ohne Tanz wie Kaindl erzählt – es sei denn in der kirchlich vorgegebenen tanzfreien Zeit. „Tanzen war damals eine Abwechslung zur harten Arbeit und eine Partnerbörse.“ Und gerade im Wonnemonat Mai passe das Tanzen zur Stimmung.

Mit dem Revival des Volkstanzes oder des „Boarisch Tanzen“, wie Kaindl es nennt, wurde so mancher Maitanz wieder Tradition: In Kaufering gibt es seit 1982 eine Volkstanzgruppe. Für den Auftritt am 1. Mai wird eifrig geübt, wie es auf der Homepage heißt. Auch in Utting sorgt der Geltendorfer Trachtenverein für einen „Volkstanz für alle“. In der Ammerseegemeinde wird zwar heuer kein Maibaum aufgestellt, mit einer Springbeat Party am Samstagabend, dem Volkstanz nach Messe und Frühschoppen am Sonntag und einem Tanz in den Mai am Montag, kommen alle die, die sich gerne zu Musik bewegen, auf ihre Kosten.

