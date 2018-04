vor 52 Min.

Mal wird gekürzt, mal ganz gestrichen

Im Gemeindekindergarten in der Schulstraße in Geltendorf geht es eng zu.

Der Finanzausschuss in Geltendorf hat auch viele kleine Positionen im Blick. Und dann stehen noch zwei größere Projekte im Raum: Ein neuer Gemeindekindergarten und die Feuerwehr Hausen.

Von Franz Thoma

Chancen nutzen, gestalten wo möglich, sowie Gerechtigkeit und Sparsamkeit in der Verteilung der Mittel über alle Gemeindeteile hinweg: Mit diesem von Bürgermeister Wilhelm Lehmann formulierten Vorsatz hat der Finanzausschuss am Dienstag den Haushalt 2018 beraten. Am Ende der vierstündigen Sitzung stand eine einstimmig verabschiedete Beschlussvorlage für den Gemeinderat.

Ein Debüt für die neue Kämmerin

Ihr Debüt hatte die neue Kämmerin Manuela Braune, die sich, nach erst wenigen Monaten im Amt, mit Verwaltungsleiter Florian Hänle auch in Detailfragen bereits sattelfest zeigte. Den Wortmeldungen von Wolfgang Albertshofer (SPD), Sebastian Popfinger (CSU) und Michael Veneris (Bürgerforum), die vieles hinterfragten, blieben die beiden keine Antwort schuldig.

Nicht der Amtsschimmel, sondern tatsächlich eine erhebliche Schimmelbelastung in den Kellerräumen des Rathauses belastet das Tun der Gemeindemitarbeiter. Diesem bereits seit 2010 bekannten Umstand muss jetzt energisch entgegengetreten werden. Schon damals, so Verwaltungsleiter Hänle, sei empfohlen worden, bei längerem Aufenthalt in den Räumen Atemschutzmasken zu tragen. Die jetzt nachgewiesene Belastung in der Luft mache eine Feuchtigkeitssanierung dringlich, die nun Niederschlag im Haushalt findet.

Die Wassergalgen werden abgeschafft

Die Sparideen der vergangenen Jahre funktionierten, sagte Hänle. Dass die Post nicht mehr über Amtsboten verteilt wird und der Steuerberater gewechselt wurde, zeige positive Auswirkungen. Darüber hinaus habe der Bürgermeister Mitgliedschaften und Abonnements diverser Zeitschriften überprüft und reduziert. Weiteres Einsparpotenzial betrifft die Landwirte: Wie in anderen Gemeinden werden die sogenannten Wassergalgen abgeschafft. Der Haushalt wird damit um 40000 Euro entlastet. So viel hätte eine Erneuerung dieser Entnahmestellen gekostet, die die Landwirte nutzen, um ihre Spritzmittelfässer zu befüllen. Auf Vorschlag der Verwaltung sollen auch die Kalkulationsschemata für Abgaben wie Friedhofsgebühren, Feuerwehrkostenersätze und Kindergarten extern überprüft werden. Die benötigten Mittel werden im Haushalt eingestellt.

Immer wieder identifizierten die Mitglieder des Ausschusses auch Positionen, die teilweise seit Jahren im Haushalt eingeplant, aber nicht umgesetzt werden, und wollten den Etat dahingehend entschlackt wissen. 26-mal wurden Ansätze gekürzt oder ganz gestrichen. Das verhalf dem Verwaltungshaushalt zu einer Reduzierung von rund 167000 Euro, die in den Vermögenshaushalt überführt und für Investitionen verwendet werden können.

Robert Sedlmayr (ÖDP) wollte den Blick aber auch auf die Einnahmenseite gerichtet wissen. Ein Dorn im Auge ist ihm die Ungleichbehandlung der Vereine in der Umlage von Kosten öffentlicher Räume. Nach seinen Äußerungen gibt es hier unterschiedliche Regelungen in der Gemeinde. Diese Situation wollte er in einer der nächsten Sitzungen überprüft wissen.

Auch Baumbestattungen sollen künftig möglich sein

Bei den Beratungen zum Vermögenshaushalt zeigten sich für die Zukunft zwei große Herausforderungen: der Neubau des Feuerwehrhauses in Hausen sowie ein Neubau und Vergrößerung des Gemeindekindergartens. Letzterer wird seit Jahren an seiner Kapazitätsgrenze betrieben. Den Anträgen der Schule nach Optimierung der technischen Ausstattung wurde entsprochen. Auf Antrag von Wolfgang Albertshofer wird auf dem gemeindlichen Friedhof in Geltendorf eine Fläche für Baumbestattungen geplant.

Obwohl als öffentliche Sitzung anberaumt, nahmen die Bürger die Möglichkeit sich zu informieren nicht wahr. Die einzige Zuhörerin war Gemeinderätin Lucia Winterholler-Pawlak (ÖDP), die dem Finanzausschuss nicht angehört.

Unzufrieden stellte Wolfgang Albertshofer am Ende der Sitzung fest, dass die Erhöhung der staatlichen Schlüsselzuweisung um 460000 Euro durch die Erhöhung der Kreisumlage um 400000 Euro nahezu aufgebraucht wird. Endgültig verabschiedet wird der Haushalt vom Gemeinderat am 3. Mai.

