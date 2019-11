Malik Harris steht mit den Stars der Musikszene auf der Bühne

Plus Malik Harris aus Issing bekommt den Kulturförderpreis des Landkreises. Seit einem Jahr hat seine Karriere als Singer/Songwriter ganz schön Fahrt aufgenommen. Bei der Preisverleihung plant er eine Überraschung.

Von Null auf Hundert – von Issing in die Welt: Das ist Malik Harris. Seit einem Jahr scheint sich die Welt für den jungen Singer/Songwriter aus dem Landkreis Landsberg schneller zu drehen als üblich. Die erste Single schoss durch die Decke. Live-Auftritte, Support-Tours, erste Acts als Headliner – und damit verbunden – Reisen über den Großen Teich, mitten hinein ins US-amerikanische Popgeschäft mit Videodrehs in New York. Im heimischen Landkreis Landsberg wurde der Kulturbeirat des Kreistags auf den Musiker aufmerksam. Das Ergebnis: Malik Harris bekommt einen der drei Kulturförderpreise 2019 verliehen. Das LT stellt den jungen Mann vor.

Möglicherweise machte der eine oder andere Landsberger erste Bekanntschaft mit Malik Harris morgens im Auto. Das Radio läuft, Bayern 3 sendet wahlweise Gute-Laune-Musik und Verkehrsmeldungen. Plötzlich erregt etwas mehr Aufmerksamkeit. Issing? Hat da jemand von dem Ort im Landkreis Landsberg geredet? „Say the Name“ wurde als „Hit-Tipp der Woche“ vorgestellt und damit auch dessen Komponist, Texter und Sänger Malik Harris. Es war Maliks erste, überaus erfolgreiche Single.

Der Vater ist aus dem Fernsehen bekannt

Der mittlerweile 22-jährige Musiker ist zwar familiär vorbelastet – die Großeltern väterlicherseits waren Profimusiker – zunächst deutete bei Malik aber nicht allzu viel auf eine ähnliche Karriere hin. Der in Landsberg geborene Bub besuchte die Grundschule in Issing, machte sein Abitur am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg und begann ein Sprachenstudium in Augsburg. In der Freizeit spielte Malik Fußball und wurde dafür von seinem Vater, dem von Fernsehshows diverser Sender und vor allem in der Landsberger Szene wohlbekannten Ricky Harris, trainiert.

Er hat sich alles selbst beigebracht

Erstes greifbares Berufsziel war entsprechend „Fußballer“. Musik allerdings war zu Hause in Issing omnipräsent. „Bei uns lief immer irgendwo Musik“, hat Malik erst kürzlich in einem Interview gesagt und seinen „Dad“ als „wahnsinnig musikalisch“ bezeichnet. Er selbst habe mit wachsendem Spaß ständig und überall mitgesungen. Der Kauf einer ersten eigenen Gitarre – „da war ich zwölf oder 13 Jahre alt“ – brachte Malik zum Songwriting und half ihm auf der Suche nach seinem Stil, den er selbst irgendwo zwischen Macklemore, Eminem oder auch Ed Sheeran sieht. Musikunterricht? „Das war nicht so mein Ding“, berichtet Malik schmunzelnd. Er war schon als Jugendlicher Autodidakt, hat sich lieber alles selbst beigebracht.

Die ersten Songs entstanden, wurden bei Live-Auftritten in kleinen Bars präsentiert. Musikproduzenten wurden auf ihn aufmerksam. Nach ersten Support-Tours, das heißt Konzerttouren als Vorgruppe namhafter Interpreten, konnte Malik vor gut einem Jahr seine Debütsingle veröffentlichen. Das Supporten ging weiter, der junge Musiker war unter anderem mit James Blunt, Tom Odell, Cosby und Cavetown unterwegs. Zusätzlich präsentierte er sich und seine Musik auf vielen Festivals in ganz Deutschland. Eine erste Headlinertour brachte teilweise ausverkaufte Shows.

Im Sommer eine große Deutschland-Tournee

Weitere Lieder entstanden. Im Juli wurde Harris’ erste EP (Minialbum) veröffentlicht und ganz aktuell, seit dem 8. November, ist die vierte Single „Home“ auf dem Markt. Auf das erste „große“ Album müssen seine Fans noch ein wenig warten. „Ich plane, es irgendwann im Sommer 2020 zu veröffentlichen und damit auf große Deutschlandtour zu gehen“, verspricht der Musiker. „Bis dahin wird sicher noch die eine oder andere Single erscheinen.“ Komponieren und texten, eine Eigenkreation schaffen, die dann ihren eigenen Weg geht, mache „megaviel Spaß. Es gibt einfach nichts Krasseres, als Songs in die Welt zu setzen.“

Bei der Preisverleihung am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr wird Malik Harris ein paar seiner bisherigen Singles spielen „und vielleicht ein Überraschungs-Mashup einbauen“ (durch Sampling entsteht eine spezifische Form der Musikcollage aus Tonaufnahmen von Stücken verschiedener Interpreten, Quelle Wikipedia). Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld wandert – wie könnte es bei einem Musiker auch anders sein – ins Equipment, in die notwendige Erweiterung des Live-Sets.

