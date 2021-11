Brandstiftung in Mammendorf: Tatverdächtiger gefasst

In Mammendorf löscht die Feuerwehr einen Zimmerbrand. Der Schaden ist hoch. Warum die Polizei von Brandstiftung ausgeht.

Am Sonntag kam es in Mammendorf im Kreis Fürstenfeldbruck kurz vor Mitternacht zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte. Eine Person zog sich eine Rauchvergiftung zu. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht von Brandstiftung aus und hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der 29-jährige Hausbewohner hatte sich bereits ins im ersten Stock liegende Schlafzimmer zurückgezogen, als er gegen 23.30 Uhr Brandgeruch aus dem Erdgeschoss wahrnahm, teilt die Polizei mit. Er stellte fest, dass auf dem Herd in der Küche ein Brand ausgebrochen war, den er trotz Hilfe eines Nachbarn nicht mehr löschen konnte. Beim Löschversuch zog sich der Mann eine Rauchvergiftung zu, die später im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Feuerwehren aus dem Umkreis konnten den Zimmerbrand löschen, die Doppelhaushälfte ist jedoch laut Polizei momentan nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Der Geschädigte berichtet von einem Beziehungsstreit

Dem Brand vorausgegangen war laut den Angaben des 29-Jährigen ein Beziehungsstreit mit seinem Mitbewohner, der kurz vor Feuerausbruch das Haus verließ. Die Feuerwehr stellte fest, dass sich verschiedene Küchengegenstände auf der eingeschalteten Herdplatte befanden, die Feuer gefangen hatten. Es besteht laut Polizei der dringende Tatverdacht, dass der 22-jährige Mitbewohner die Küche vorsätzlich in Brand gesetzt hat. Von einem technischen Defekt wird aktuell nicht ausgegangen.

Der tatverdächtige 22-jährige Mitbewohner wurde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung noch in derselben Nacht vorläufig festgenommen und wird am Dienstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Fürstenfeldbruck vorgeführt. (lt)

Lesen Sie dazu auch