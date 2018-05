vor 46 Min.

Man muss sich immer entscheiden

Der frühere Spitzenschiedsrichter Urs Meier plaudert aus dem Nähkästchen. Und bekam viel Applaus.

Von Margit Messelhäuser

Dass Finanzen und das Thema Geldanlage nicht automatisch ein „trockenes Thema“ sein müssen, zeigte sich im Festsaal im Historischen Rathaus: Die Finanzagentur Deininger&Frank hatte zu einem Vortrag mit dem ehemaligen Spitzenschiedsrichter und TV-Experten Urs Meier eingeladen. „Vielen Dank für den Eingangsapplaus, das ist für einen Fußball-Schiedsrichter nicht selbstverständlich“, meinte Meier gleich zu Beginn seines Vortrags. (Ein Interview mit Urs Meier folgt).

Meier ist ein Entertainer

Und so humorvoll ging es auch weiter. Meier, der an zahlreichen Weltmeisterschaften teilgenommen hatte und sieben Mal Schiedsrichter des Jahres in der Schweiz war, entpuppte sich als Entertainer und zog die über 200 Besucher im Festsaal sofort in Bann. „Du bist die Entscheidung“ lautete der Vortrag von Meier – passend zum Thema Finanzen und Geldanlage, aber Meier machte diese Entscheidungen am Sport fest. Anhand von Videoeinspielungen diverser Fußballspiele zeigte er, wie sehr sich das Tempo beim Fußball entwickelt hat – an das sich die Schiedsrichter bei ihren Entscheidungen anpassen müssen. Innerhalb von Sekundenbruchteilen müsse man eine Entscheidung fällen, nicht immer sei diese richtig, aber „keine Entscheidung zu treffen, ist aber immer falsch“.

Bald wieder als Experte im TV

Meier rief Szenen bei Fußballspielen in Erinnerung und plauderte aus dem Nähkästchen: „Beim WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Südkorea hat sich der Präsident von Südkorea bei FIFA-Präsident Sepp Blatter beschwert, weil das Spiel von einem Deutschen gepfiffen wird“ – gemeint war er, Urs Meier. Als Blatter gesagt habe, der Schiri sei kein Deutscher, sondern ein Schweizer, meinte der Südkoreaner, dass er aber doch deutsch spreche. „Blatter antwortete ihm, dass das kein Deutsch sei, was Urs Meier spreche“. Ab 14. Juni wird Urs Meier bei der Weltmeisterschaft in Russland als Experte im Fernsehen zu sehen sein.

