28.01.2020

Mandorla, Leporello und „art trouvé“

Im Kunstautomaten finden sich Werke von vier Künstlern und einer Gruppe

Von Hertha Grabmaier

Vor etwa 100 Jahren hingen sie plötzlich allerorts: Warenautomaten, an denen Tag und Nacht eingekauft werden konnte. Daran wurde bei der Vernissage zur 16. Spielzeit des Landsberger Kunstautomaten erinnert. Denn seit 2015 kann am Spitalplatz aus einem umfunktionierten Zigarettenautomaten jeder Zeit kleine, feine Kunst gezogen werden.

Elke Jordan bestückte den alten Zigarettenautomaten mit neuem Inhalt, den Werken von fünf Künstlern, die sich dafür beworben hatten. Der sechste Schacht blieb leer, „da hat sich was nicht ergeben“, so Gregor Netzer, der auf dem Spitalplatz nicht nur die Künstler, die die Miniaturen für das zigarettenschachtelgroße Behältnis geschaffen hatten, sondern auch fast 50 Zuschauer und Kaufinteressenten begrüßen konnte.

Ganz besonders freute er sich darüber, dass sich die Künstlergruppe der Awo Dießen beteiligt. Sie schuf aus Gefundenem, das in Kunstharz gegossen wurde, „art trouvé“ (gefundene Kunst). Bettine Braun aus Utting hat mit der Serie „Die Urform der Mandorla“ stark reduzierte Kreidezeichnungen auf farbigem Karton hergestellt, eine Kunst in Ellipsenform, die bereits im Mittelalter eingesetzt wurde, um die Vergänglichkeit aufzuzeigen. Ebenfalls aus Utting stammt Claudio, „der Mann ohne Nachnamen“, so Gregor Netzer, dessen Format das Quadrat ist. Er hat verschiedene Motive aus seinem geliebten Italien in kleinsten Schattenfugenrahmen untergebracht. Der Künstler heißt eigentlich Claudio Wingefeld und trägt den Spitznamen „das Quadrat“.

Bei Katharina Kreye aus Starnberg „steckt der Hund drin“. In jeder ihrer Schachteln befinden sich fünf Skizzen auf Leporello, einem Faltbuch, das ziehharmonikaartig zusammengelegt ist. Darin gibt sie ein anstrengendes, aber wonnevolles Leben mit dem Hund – angelehnt an Loriot – zeichnerisch und fotografisch wieder. Peter Untermaierhofer aus Mitterskirchen hat in „Lost Places“ interessante Fotografien von ehemals belebten Orten, die ihre ganz eigene Geschichte erzählen, in einer Landsberg-Edition auf kleine Leinwände gedruckt. Noch bevor Gregor Netzer den Kunstautomaten für eröffnet erklärte, hatte sich eine Interessentenschlange davor gebildet. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von dem Landsberger Barden Erik Müller mit Gitarrenklängen aus den 20er-Jahren und eigenen Kompositionen.

Doch dann passierte das Unvorhergesehene: Der Automat nahm kein Geld mehr an und rückte keine Kunst mehr raus. Nach einigen erfolglosen Versuchen, das Malheur zu beheben, entschied sich Gregor Netzer für die Version „wenn Automatik versagt, geht manuell ganz schnell“ und bediente die Kunden direkt aus dem Automaten. Der Defekt sollte mittlerweile wieder behoben sein. (gra)

