vor 34 Min.

Mann aus dem Landkreis Landsberg stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall am Kesselberg bei Kochel am See ist ein Mann aus dem Landkreis Landsberg tödlich verunglückt.

Der 31-Jährige aus dem Landkreis Landsberg war am Dienstagabend auf der beliebten Bergstrecke unterwegs. In einer Kurve rutschte sein Motorrad weg.

Von Thomas Wunder

Am Dienstagabend ist ein 31 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg bei einem Verkehrsunfall am Kesselberg bei Kochel am See ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 20.30 Uhr den Kesselberg bergab in Richtung Kochel. In einer starken Rechtskurve kam er zu Sturz und rutsche hinter seinem Krad auf die linke Fahrbahnseite. Dort erfasste ihn ein entgegenkommender 26-jähriger Kradfahrer aus München. Der 31-Jährige verstarb nach erfolgloser Reanimation an der Unfallstelle.

Regelmäßige Kontrollen

Auf der bei Motorradfahrern beliebten Bergstrecke kommt es immer wieder zu Unfällen mit zum Teil schwer verletzten Personen. Die Polizei führt regelmäßige Kontrollen auf der Bundesstraße durch. Der letzte tödliche Motorradunfall hatte sich 2011 am Kesselberg ereignet.

