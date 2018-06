Mann belästigt Passanten an der Lechstaustufe bei Kaufering

Herrsching

Ein Zaun soll in Herrsching die Gänse fernhalten

Am Ostufer versucht man, auf einfache Weise das Gänseproblem am alten Sportplatz lösen, anstatt zur Jagdflinte zu greifen. Am Ammersee-Westufer stellen die Tiere heuer bislang kaum ein Problem dar.