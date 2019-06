vor 35 Min.

Mann legt sich nach Überfall ins Bett

Zwei Brüder werden in Weßling zusammengeschlagen. Es ging um Zigaretten

Am vergangenen Sonntagmorgen wurden zwei Männer in der Unteren Seefeldstraße in Weßling auf dem Nachhauseweg zur Schwester von einer Gruppe bislang unbekannter Personen überfallen und schwer verletzt.

Gegen zwei Uhr morgens wurden die beiden Brüder, so sagten sie der Polizei, von sechs Männern arabischen Erscheinungsbildes, überfallen und aufgefordert, Zigaretten herauszugeben. Nachdem sie keine Zigaretten bei sich hatten, schlugen die Unbekannten massiv auf die Brüder ein und verletzten sie mit Faustschlägen und Fußtritten. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Mit schweren Verletzungen setzten die Geschädigten ihren Heimweg zu Fuß fort und legten sich zu Hause schlafen. Als die 46-jährige Schwester ihre Brüder im Alter von 41 und 43 Jahren verletzt in ihrer Wohnung vorfand, verständigte sie einen Arzt.

Dieser ließ den Jüngeren sofort ins Klinikum einliefern. Dort wurde das Opfer mit schweren Rippenfrakturen sofort notoperiert. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Nach einer ersten polizeilichen Einvernahme kann die unbekannte tatverdächtige Personengruppe von den beiden Opfern wie folgt vage beschrieben werden: Alle Tatverdächtigen sind männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt und sprachen fremdländisch.

Hinweise an die Polizei

Nach Bekanntwerden des geschilderten Sachverhalts ermittelt nun die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08141/612-0. (lt)

