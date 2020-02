08.02.2020

Mann randaliert in einer Landsberger Bar und schlägt Gäste

Einen betrunkenen Randalierer nahm die Landsberger Polizei am Samstag in Gewahrsam.

Zu viel Alkohol: Kurz nach Mitternacht muss die Polizei anrücken.

Ein 33-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in einer Bar in Landsberg randaliert. Wie die Polizei mitteilte war der Mann angetrunken, als er gegen 0.35 Uhr in dem Lokal in der Hubert-von-Herkomer-Straße auf mehrere Personen einschlug und eine Sitzgarnitur beschädigte.

Schließlich wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Randalierer in Gewahrsam. Ihm werden Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. (lt)

